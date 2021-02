Illa el Salvador y la ‘Bruixa’ Junqueras

al endiablado bombo electoral del 14-F, el ex ministro Salvador Illa llegó justo a tiempo de cantar la Línea, pues previamente Sánchez le había provisto en su Ministerio de suficientes cartones para ello, aunque no de tantos como para evitar que los independentistas se volviesen a llevar el Bingo de la mayoría al que parecen abonados. No es tan sólo una cuestión de suerte, que siempre es necesaria, sino también de saber escoger los números más apropiados con los que presentarse ante las urnas. En esta técnica política combinada de azar y algoritmos, los nacionalistas catalanes aún van por delante de los ingenieros de La Moncloa, por más que el actual presidente elevase la inversión en ellos. En Cataluña creen tanto en la Sort, que tienen un pueblo con ese nombre, donde La Bruixa d’Or creció como la administración de lotería que más vende en España, cuadriplicando la facturación de la madrileña Doña Manolita. Toda una metáfora del poder catalán, hoy metamorfoseado en destructivo hasta el punto de que La Bruixa se mudó a Navarra por el acoso nacionalista (2ª metáfora). Al menos, desechó Andorra (3ª metáfora). Puigdemont también huyó a Bruselas y Junqueras heredó el embrujo en la cárcel.