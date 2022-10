Kiev acusa a Irán de ser cómplice del ataque con drones

Kiev. El Ministerio de Exteriores ucraniano acusó a Irán de ser “cómplice” de los ataques rusos con drones kamikazes de fabricación iraní en territorio ucraniano y emplazaba a Teherán a dejar de suministrar estos aparatos a Rusia. “Suministrar armas para una guerra de agresión en Ucrania y para matar a ciudadanos ucranianos convierte a Irán en cómplice de la agresión criminal rusa. Son crímenes de guerra y atentados terroristas contra Ucrania”, apuntaba Kiev, según un comunicado de la diplomacia ucraniana. Mientras, el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, quiso pedir a la Unión Europea que imponga sanciones a Irán por su “connivencia con Rusia”. La semana pasada el Ministerio de Exteriores de Ucrania aseguró que Rusia había utilizado aviones no tripulados iraníes como parte de más de un centenar de ataques aéreos sobre ciudades ucranianas. Estos ataques, según Kiev, han dañado edificios residenciales, centrales eléctricas, plantas de tratamiento de aguas residuales, puentes, parques infantiles así como otros tipos de infraestructuras e instalaciones civiles, dejando además víctimas civiles. Estos lanzamientos de drones han tenido lugar a modo de represalia tras la explosión del puente de Kerch, en la península de Crimea, del pasado 8 de octubre. El Kremlin dijo ayer no tener información sobre la adquisición de drones iraníes, pese a las afirmaciones de Kiev y de Occidente de que utiliza aparatos no tripulados de Teherán para atacar infraestructuras críticas de Ucrania. “No, no tenemos esa información. Se utilizan aparatos rusos, ustedes lo saben. Tienen nombres rusos”, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, quien redirigió la pregunta al Ministerio ruso de Defensa. Irán negaba que haya suministrado armas a ningún bando en la guerra en Ucrania, mientras que Kiev ha mostrado en varias ocasiones ya fotografías de drones iraníes “Shahed-136” utilizados por Rusia, la última la víspera en otro ataque contra la capital ucraniana. A.E.