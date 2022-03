Los paros ponen en riesgo la alimentación en comedores escolares, hospitales y residencias

El sector de la restauración colectiva, responsable de dar de comer en comedores escolares, universitarios, empresas, hospitales o residencias, ha alertado este viernes del riesgo de paralización de su actividad diaria si no se resuelven a tiempo los problemas de suministro de algunos productos básicos que se han visto agravados ahora por la paralización de parte del transporte, según ha informado Food Service España en un comunicado. En concreto, el sector es responsable de alimentar a más de ocho millones de personas cada día en los diferentes comedores que gestiona. Una actividad básica que se ha visto afectada por el impacto en las importaciones derivado del conflicto en Ucrania, y que se está viendo agravado ahora por el paro de transportes, que puede derivar en que el sector no tenga capacidad de preparar los millones de menús que se sirven diariamente. La Federación Food Service España, que agrupa a la práctica totalidad del sector, se ha unido a otras voces y asociaciones que reclaman al Gobierno una "actuación urgente" que ayude a "frenar los bloqueos en mercados, centros logísticos, lonjas y puertos para que se pueda seguir garantizando la cadena de suministro y algo, tan básico, como la recepción de alimentos", ha asegurado la portavoz de la Federación, María López. "Si no se paraliza cuanto antes, además del impacto económico que supone para muchísimas empresas y trabajadores, que vienen de dos años de absoluta incertidumbre, va a generar que millones de personas se puedan quedar sin comer, ya que nos veremos incapaces a ofrecer nuestros servicios", ha advertido López. EUROPA PRESS