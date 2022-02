Mañueco insiste en que le gustaría gobernar en solitario Castilla y León

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León y aspirante del PP a revalidar el cargo, Alfonso Fernández Mañueco, reconoció este lunes que su intención es buscar un “Gobierno en solitario”, aunque asumió igualmente que no descarta tener que formar uno de coalición tras “dialogar y negociar” con otras formaciones, sin descartar a Vox.

En una entrevista con Onda Cero recogida por Efe, Mañueco subrayó que el peso de la negociación recaerá en el PP de Castilla y León y negó que él haya recibido consigna alguna de la dirección nacional de su partido para no mencionar a Vox o no incluir a dicha formación en este proceso. “Efectivamente”, contestó al ser preguntado por si el secretario general de los populares, Teodoro García-Egea, puede opinar pero no decidir sobre el tema.

Respecto a lo ajustado de la victoria del PP, que ha conseguido 31 procuradores (+2) frente a los 28 del PSOE (-7) y los 13 de Vox (+12), aseguró en otra entrevista en Telecinco que “el que mete el gol, aunque sea en el minuto 93, es el que gana”, en un símil futbolístico que hace referencia al gol con el que el Real Madrid consiguió una Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

En esa misma entrevista, Mañueco casi descartó la opción de la repetición electoral, que sólo se produciría por una “situación excepcionalísima” que no se le pasa por la cabeza ahora mismo y habló de que su idea es impulsar un Gobierno “para los próximos 4 años”, según dijo.

Sobre esta misma cuestión de la repetición, en otra entrevista con Radio Nacional, afirmó que actuarían con “absoluta insensatez” si tomaran una decisión así.

Se negó a hablar de “líneas rojas” respecto a Vox, aunque sí citó algunas cuestiones que ve como consolidadas en Castilla y León, como el diálogo social con patronal y sindicatos o la educación concertada y la libertad de elección de centro.

“Más que de líneas rojas, hay que hablar de los problemas y las soluciones”, consideró al respecto.

En ambas intervenciones manifestó que su intención es reunir este martes a la dirección autonómica del PP y comenzar el diálogo con el resto de formaciones incluyendo el PSOE, con el que no descarta el entendimiento: “Claro que lo contemplo”, dijo, aunque lo vinculó el éxito de las conversaciones con la “capacidad” de sus interlocutores para “flexibilizar” sus posiciones.

En este sentido, explicó que le hubiera gustado tener un apoyo más elevado y aplicar directamente el programa del PP, pero asumió que tendrá que dialogar, sin que por el momento se haya producido contacto directo alguno, sino únicamente una “aproximación indirecta” entre personas del entorno de su partido y de Vox, según reconoció.

Respecto a la apelación del líder nacional de Vox, Santiago Abascal, a la cara de vicepresidente de la Junta que se le había puesto al candidato Juan García-Gallardo, Mañueco indicó que “a veces en la noche electoral se dicen cosas”, pero lo que cree que toca ahora es hablar de un “acuerdo programático”.

“El resultado electoral es el que es, no he elegido esta situación”, resumió sobre el necesario diálogo, antes de afirmar que “sólo los elegidos” han conseguido mayorías absolutas, pero “una victoria es una victoria”, sin entrar a analizar si había alcanzado la expectativa que se fijó al convocar estas elecciones anticipadas, en pos de la estabilidad que ahora tendrá que volver a trabajar.

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, manifestó por su parte que no tienen “ningún problema” en sentarse a hablar con el PP tras la su victoria en las elecciones de Castilla y León, pero descartan abstenerse porque no están dispuestos a permitir un Gobierno “manchado por la corrupción”.

El alcalde de Valladolid y exportavoz socialista, Óscar Puente, se mostró partidario de una abstención del PSOE en Castilla y León tras la victoria en las autonómicas del candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, para evitar que gobierne con Vox, pero la Ejecutiva del PSOE no contempla esta opción.

“Nosotros no tenemos ningún problema en sentarnos a hablar con el PP, faltaría más, pero tenemos muy claro que no vamos a posibilitar un Gobierno que a partir de marzo tiene una agenda ante los tribunales por casos de corrupción. No vamos a apoyar a un Gobierno manchado por la corrupción”, señaló Sicilia en una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE y sobre la que informa Efe.

Pese a todo, no fue rotundo en el rechazo del PSOE a la abstención, ya que comentó que la respuesta la había dado ya el PP, que “está dispuesto a entenderse con Vox, con la extrema derecha, para conformar” Gobierno en Castilla y León.

“No es una cuestión a resolver por parte del PSOE, ya la ha resuelto el PP al decir que no tiene problema en sentarse con Vox”, insistió.

En el caso de que el PP gobierne con Vox, afirmó que los responsables no serían los socialistas, sino los populares, “que provocaron unas elecciones sabiendo que este escenario se podría producir”.

Defendió asimismo que “el mejor cordón sanitario frente a la extrema derecha es votar al PSOE, es la garantía de que la extrema derecha no llegue a las instituciones”.

Admitió que en la Ejecutiva Federal del PSOE no habían tratado “como tal” la posible abstención para facilitar un Gobierno del PP en Castilla y León sin Vox, pero fuentes socialistas reconocen que es una opción que está ahí, por lo que no les sorprende que alguien la pueda plantear, como ya ha hecho públicamente el alcalde de Valladolid.

Otras fuentes socialistas insisten en que lo importante es lo que diga el PP, que es quien ha ganado las elecciones y quien tiene que “mover ficha”, y retan a que si los populares quieren que el PSOE se abstenga lo digan “claramente” y expliquen si la intención con ello es hacerle “un cordón sanitario a Vox”.

De cualquier forma, en la Ejecutiva Federal niegan incoherencia con su postura al rechazar una abstención, ya que recalcan que los socialistas van a ejercer su papel de oposición en Castilla y León “alertando del riesgo que hay” con la subida de Vox, que quedó en tercera posición tras el PP y el PSOE.

Sicilia consideró que el PP había obtenido una victoria “pírrica”, ya que “ha perdido 55.000 votos, lejos del objetivo marcado de poder gobernar en solitario”, por lo que opinó que Pablo Casado “hoy tiene un liderazgo más débil que ayer”. “Ha pedido fuerza y liderazgo dentro, frente a Ayuso, pero también fuera, frente a Abascal”, añadió.