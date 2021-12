O IPC pecha o ano disparado pola luz: un 6,7%, a súa maior taxa desde 1992

SANTIAGO. EP. O Índice de Prezos de Consumo (IPC) subiu un 1,3% en decembro en relación ao mes anterior e disparou a súa taxa interanual ata o 6,7%, máis de dous puntos por encima da taxa de novembro (5,5%) e o seu nivel máis alto en 29 anos, debido o encarecemento da luz e, en menor medida, dos alimentos. Co dato de decembro, o máis elevado desde marzo de 1992, o IPC interanual encadea a súa duodécima taxa positiva consecutiva, segundo os datos avanzados publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estatística (INE). Segundo Estatística, no comportamento interanual do IPC destaca a subida dos prezos da electricidade, maior en decembro deste ano que en igual mes de 2020, e, en menor medida, dos alimentos, cuxos prezos baixaron o ano pasado.

Por contra, os prezos dos carburantes e lubricantes para vehículos persoais baixaron en decembro deste ano, en contraste coa subida que experimentaron un ano antes. O INE destaca un descenso dos prezos da electricidade en novembro deste ano fronte ao mesmo mes do ano pasado. O INE incorpora no avance de datos do IPC unha estimación da inflación subxacente (sen alimentos non elaborados nin produtos enerxéticos), que aumentou en decembro catro décimas, até o 2,1%, co que se sitúa case cinco puntos por baixo da taxa do IPC xeral. É a taxa máis elevada da subxacente desde marzo de 2013.

SUBIDA MENSUAL MARCA DESDE 1983. En taxa mensual, o IPC encadeou o seu quinto repunte consecutivo ao subir un 1,3% en decembro, un punto por encima do ascenso rexistrado no mes de novembro. Trátase da maior subida mensual da inflación nun mes de decembro desde o ano 1983. No último mes de 2021, o Índice de Prezos de Consumo Harmonizado (IPCA) situou a súa taxa interanual no 6,7%, máis dun punto por encima do mes anterior. Pola súa banda, o indicador adiantado do IPCA subiu un 1,2% en taxa mensual. O INE publicará os datos definitivos do IPC de decembro o próximo 14 de xaneiro.