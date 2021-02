Plante de los socios de Gobierno al rey en los actos del 23-F

Los socios con los que el Ejecutivo sacó adelante los presupuestos -PNV, ERC y EH Bildu- no asistirán hoy al acto por el 40 aniversario de la intentona golpista del 23F en el que intervendrá el rey Felipe VI y al que sí confirmó la asistencia el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

En el acto intervendrá, además del monarca, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al mismo están invitados el presidente, Pedro Sánchez, y las otras tres vicepresidentas, Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera.

La celebración tendrá lugar en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio de las Cortes, con los representantes de las altas instituciones del Estado y de los grupos parlamentarios y con el rey Juan Carlos I en el extranjero.

Unidas Podemos, que criticó duramente este último año el papel de la Monarquía, estará presente en el acto de la mano de su portavoz, Pablo Echenique, aunque la formación reclama que el acto sirva para que Felipe VI lance un mensaje claro de condena al franquismo y su compromiso inequívoco con la democracia.

Además del PNV, ERC y EH Bildu, no estarán tampoco el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Junts per Cat (JxCat) ni Compromís, aunque en este caso no les correspondía asistir porque la representante del grupo plural, al que los dos partidos pertenecen, será la diputada Inés Sabanés, de Más País. Por parte del grupo mixto irá como representante el diputado de UPN Carlos Garía Adanero.

Fuentes del grupo republicano recordaron a Efe que no es ninguna novedad que no estén presentes en un acto como el de hoy porque nunca defendieron el “régimen del 78” y creen que el acto es “un blanqueamiento” tanto de ese sistema como del rey.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, justificó la ausencia de la formación debido a “lo que significó” ese intento de golpe de Estado y el hecho de que lo presida el rey pese a las “dudas” sobre el “papel” de la Monarquía frente al mismo.

Preguntada tras una rueda de prensa celebrada este lunes en Santiago, ha remarcado que la “posición” del Bloque sobre lo que “significó” el fracaso del intento golpista del 23 de febrero de 1981 es “muy clara” y ha señalado que no entiende que “se haga una conmemoración de este acto” y “mucho menos presidida por el Rey”.

“Desde luego, el BNG no va a participar en un acto que no nos parece de recibo y mucho menos en el que la protagonista sea la Monarquía. Más cuando hay dudas sobre cuál fue su papel en ese golpe de Estado y con un rey emérito huido”, zanjó en alusión a la residencia de Juan Carlos I en Emiratos Árabes.

En esa misma línea, EH Bildu explicó que las fuerzas soberanistas se ausentan tanto de los actos en los que participa el rey como de aquellos en los que se conmemora la Constitución.

“Todavía no sabemos qué sucedió realmente, porque hay lagunas de información que voluntariamente el Estado mantiene en el secreto más absoluto”, sostuvo la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que cree que “lo que supuso el 23F fue un reforzamiento de la monarquía, instaurada por designación y decisión directa del franquismo”.

Fuentes parlamentarias también precisan que el PNV no suele ir a los actos de aniversario de la Constitución aunque sí acuda a las rondas de contactos.