Podemos discrepa y podría no apoyar la nueva ley de secretos oficiales del PSOE

···Treinta años en Alemania e Italia, cincuenta en Francia y hasta setenta y cinco en Estados Unidos. No hay unanimidad en cuanto al plazo a la hora de abrir al público los documentos oficiales: todo depende de la importancia que tengan para la seguridad del Estado. Estados Unidos no cuenta con una Ley de Secretos Oficiales y la revelación de información clasificada por lo general no es ilegal, pero hay varias que protegen la información secreta que castigan la divulgación de secretos relacionados con la defensa. Son los tribunales los que deciden qué debe ser secreto y que no. En Francia la ley establece el derecho de los ciudadanos a acceder a los documentos administrativos, pero con restricciones para una amplia gama de casos: las deliberaciones del Consejo de Ministros, la defensa nacional, la política exterior, la seguridad del Estado y de las personas o la integridad de la moneda y del crédito público.