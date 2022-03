Puigdemont planea desbordar desde el CxR a los partidos

El expresidente catalán Carles Puigdemont reveló este sábado que sus planes para culminar el procés pasan por liderarlo desde el Consell per la República (CxR) -del que fue reelegido presidente-, “reduciendo su dependencia” de los partidos independentistas, “incapaces” de consensuar una estrategia.

Así lo manifestó en la sesión celebrada en la localidad francesa de Canet-en-Roussillon por la asamblea de representantes del consejo, espacio parainstitucional que lidera desde Bélgica el expresidente de la Generalitat.

La sesión sirvió para reelegir a Puigdemont como presidente de este espacio, con el 86,44 % del apoyo (102 votos) de los 121 miembros de la asamblea de representantes, por encima de los 7 obtenidos por el candidato alternativo, Joan Ramon Gomà.

Más allá de una votación que encerraba poco misterio -todos daban por hecho una victoria aplastante de Puigdemont ante un candidato desconocido-, lo más relevante de la sesión fue el discurso inicial del expresident, que supuso un tirón de orejas a ERC, JxCat y la CUP por no ponerse de acuerdo en una hoja de ruta conjunta.

Tras constatar que ahora mismo no es posible la “unidad” entre los partidos independentistas, argumentó que esto no puede seguir bloqueando los avances en el procés: “Nuestra relación con los partidos tiene que cambiar porque la que hemos tenido hasta ahora no ha funcionado, y no será por falta de paciencia. Les hemos dado muchas oportunidades, pero el tiempo ya se ha acabado”, consideró, según informa Efe.

Insistió en la necesidad de “superar” el marco de “dependencia” de los partidos y recordó que el Consell per la República nació en 2018 a raíz de un pacto entre JxCat y ERC, pero ahora ya está en condiciones de “emanciparse”, de manera que sus decisiones “no se someten” a las direcciones partidistas.

El visible malestar de Puigdemont con los partidos deriva del hecho de que, en el pacto de investidura de Pere Aragonès, el año pasado, ERC y JxCat acordaron crear una dirección estratégica del independentismo donde poder consensuar una hoja de ruta.

Sin embargo, lamentó, las formaciones “han sido incapaces de definir una estrategia para culminar la independencia” y no han pactado “construir un espacio unitario donde tomar las decisiones”.

Según Puigdemont, el organismo que preside “tiene suficiente fuerza para liderar y aplicar una propuesta que sea el resultado, no de la conciliación de las estrategias de los partidos independentistas, sino del consenso mayoritario entre los que votan a todos los partidos”.

“El matiz no es menor”, destacó el expresident, que llamó a ser “aún más activos a la hora de erradicar actitudes fratricidas que deterioran seriamente las relaciones entre independentistas”.

A las puertas del quinto aniversario del 1-O, deploró la “división entre partidos, estrategias y actores del independentismo, que ha comportado una desmovilización de la ciudadanía”, y advirtió: “Cuanta más desmovilización, menos independencia”.

Fueron varias las intervenciones de representantes de la asamblea que lo invitaron a renunciar a la presidencia de JxCat para que no haya dudas de su compromiso “institucional” con el CxR.

Puigdemont evitó comprometerse a dejar de momento sus cargos en JxCat, aunque aseguró que si se da una contradicción “que sea irresoluble”, tomará una decisión que “priorizará el CxR”.

Una de las intervenciones que pretendían ponerle en aprietos la protagonizó precisamente la exconsellera y eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí, que le pidió posicionarse ante “las actuaciones de su partido” y del Govern en relación con la candidatura olímpica de los Pirineos, la “represión” que se practica a su juicio desde la conselleria de Interior o la “ofensiva contra la inmersión lingüística”.

Sin embargo, él eludió responder argumentando que “hoy no comparezco como militante de JxCat”.