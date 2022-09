¿Quién ganó?

“Independentemente do fondo, penso que Sánchez abusou da súa ventaxa, levaba absolutamente todo preparado e excedeuse. O debate en si pareceume desigual” comenta o profesor Bastos, que destaca o feito de que o presidente extendeu o seu discurso ata as dúas horas e, según él, viuse“algo nervioso”, en especial cara ao final, cando este comezou a ollar o seu teléfono e lucía “incómodo”.

“Non quedou ben”, afirma o profesor, que pensa que o formato e o escenario escollido para este encontro non era o adecuado, deslucindo o debate.

A isto sumouse como Sánchez “abusou do tempo”, cun guión previamente establecido e sen entrar especialmente no intercambio de ideas. “Non me gusta cando veñen cos papeis preparados da casa”, afirmou, así coma que “Sánchez non saiu a debatir”.

“Tratábase dun debate sobre a enerxía, que tampouco é un tema especialmente atractivo, pero penso que Sánchez non saiu a isto, foi máis ben un ataque contra Feijoo, volcouse contra el” afirma, sinalando que “de feito, só anunciou unha medida. Cada un ten a súa opinión sobre o tema, sobre as renovables, as nucleares... etc, pero á marxe do fondo, penso que Sánchez tratou de deixar mal a Feijóo, facer que parecese inexperto e volcarse contra el e, penso, non lle funcionou. Podería ter sido moito máis áxil, pero abusou do tempo; se o contrario fixo unha intervención de quince minutos, respóndelle en vinte ou vintecinco, non acaparese cun discurso de unha hora ou hora e media... Abusou do regulamento. A Feijóo, vino ben, non se alterou. Gustoume especialmente a súa segunda intervención, a réplica, estivo imaxinativo”, afirma.