Unidas Podemos desaparecerá, al menos, como marca

Aires de CAMBIO. La marca Unidas Podemos está en vías de extinción por las objeciones de IU a mantenerla de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2023 y, aunque el partido morado aseguró que no hay nada cerrado, sí admite que o importante es llegar a un acuerdo global con Izquierda Unida para acudir juntos a las urnas.

Fuentes de ambas formaciones han confirmado que abordaron el final de la marca en una reunión justo después de las elecciones andaluzas celebradas el 19 de junio, a propuesta de IU, pero los de Podemos puntualizaron que no hay nada definitivo y desde aquella cita no han vuelto a tocar el tema.

Insistieron en que quieren llegar pronto a un pacto global para concurrir juntos en el mayor número de candidaturas y que se habló de que en la papeleta puedan figurar los nombres de los dos partidos o mantener, por ejemplo, marcas como Leganemos si funcionaron bien, recordando que a IU nunca le gustó del todo el nombre Unidas Podemos.

El debate del nombre que le pongan a ese acuerdo es secundario, afirmaban al recalcar que ellos no van a poner “líneas rojas” en el tema de las siglas, pero no apuestan por siglas nuevas porque no daría tiempo a que se consoliden

Izquierda Unida, en cambio, sí dio por amortizada la marca Unidas Podemos, aunque quiere cerrar candidaturas de unidad en todos los sitios donde se pueda y donde la coalición funcionó.

Todo apunta a que el “pacto de los botellines”, que Pablo Iglesias y Alberto Garzón sellaron en 2016, está a punto de ser enterrado, entre otras cosas por la irrupción del proyecto de Yolanda Díaz con Sumar, que si bien no se presenta a las elecciones municipales tiene intención de hacerlo en las generales con lo que hay a la izquierda del PSOE.

En este paso hacia la extinción de la marca Unidas Podemos pesó también el poso amargo que dejaron las elecciones andaluzas, tras una negociación rocambolesca de la coalición Por Andalucía, en la que Podemos quedó fuera, aunque se mantuvo el acuerdo político con unos pésimos resultados electorales. EFE