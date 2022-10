Zelenski compara a Rusia con la Alemania nazi asegurando que “todos los ocupantes” acaban huyendo de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha conmemorado este viernes el 79 aniversario de la liberación del país de las tropas nazis asegurando que Rusia “huirá” de Ucrania como hacen “todos los ocupantes”, afirmando además que los ucranianos saben que “la noche más oscura se convierte en el amanecer”.

“El día de la liberación de Ucrania de los nazis en el día 247 de la guerra se convierte en un símbolo: el resultado de nuestra lucha es definitivamente la liberación de nuestra Ucrania (...). En el futuro, Jersón, el Donbás, Lugansk, Crimea. Nuestra tierra siempre se vuelve libre y la resistencia se convierte en orgullo”, ha afirmado el mandatario ucraniano en su discurso diario a la población ucraniana.

Zelenski ha sostenido que en estos casi 80 años “la forma del mal ha cambiado” y que este “siempre comienza de la misma manera”: “Los invasores se llaman a sí mismos libertadores y la invasión del Ejército es ‘en defensa propia’”.

En este sentido, el jefe de estado ucraniano ha resaltado que, como hace ocho décadas, el pueblo ucraniano “se levanta por la defensa de su tierra natal”.

No obstante, ha asegurado que las invasiones extranjeras en Ucrania siempre terminan “de la misma manera” y que los criminales de guerra se convierten en acusados.

“La destrucción se convierte en reparación. El equipo enemigo se convierte en exhibiciones de museo. Las hazañas de los abuelos se convierten en las victorias de los nietos”, ha augurado Zelenski.

Por ello, ha animando a la población ucraniana a resistir sosteniendo que “el segundo Ejército del mundo será cada vez más pequeño” y que las pérdidas del enemigo “serán cada vez mayores”.

“Estoy seguro de que la propaganda hostil no funciona, las provocaciones no funcionan, las amenazas no asustan. Cualquier invierno duro no nos asustará. Sabemos que la noche más oscura se convierte en el amanecer (...). Los tiempos más oscuros para nosotros no son sin luz, sino sin voluntad”, ha finalizado Zelenski.



MADRID. E.P.