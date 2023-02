“Cada vez más marcas confían en mí, y eso me hace muy feliz”

María Rey Vila (19/09/1987, Vigo) es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la UVigo y una de las creadoras de contenido digital con más tirón en Galicia, especialmente en su ciudad natal y en Santiago, donde reside desde hace años. Es una apasionada de la moda, los viajes, los planes en la naturaleza y los animales, hobbies que comparte continuamente en sus redes sociales (web www.missestilos.com e Instagram @missestilos). Destaca su presencia en esta plataforma, donde recientemente ha superado una gran barrera al alcanzar los 100.000 seguidores.

Lo primero es lo primero: felicidades por alcanzar los 100.000 seguidores en Instagram. ¿Qué se siente al respecto?

¡Muchísimas gracias! Pues indudablemente siento agradecimiento hacia todas aquellas personas que dedican parte de su tiempo a verme y seguirme, y mucha felicidad por haber llegado hasta aquí y poder trabajar en algo que me gusta tanto.

Cuando empezaste a compartir contenido en redes sociales, ¿esperabas alcanzar esta dimensión y llegar a tanta gente?

La verdad es que no sabía a donde me llevaría, y nunca esperé que se acabase convirtiendo en mi profesión, que me haya proporcionado tantas experiencias, tantos buenos momentos o haber podido conocer a gente increíble en este camino.

¿Cuál crees que ha sido, hasta la fecha, la clave de tu éxito?

Creo que ha sido una mezcla de factores, pero sobre todo la naturalidad y ser muy fiel a mi misma y a mi estilo personal.

¿Cómo surge la iniciativa de Miss Estilos? ¿Y porqué́ elegiste este alias en redes sociales?

Siempre he estado vinculada a la moda por la profesión de mi madre, y cuando estudiaba la carrera abrir mi propio blog era una idea que me rondaba en la cabeza sin parar. Un día lo hablé con uno de mis mejores amigos, Álvaro, y me dijo: “María, lánzate no lo dudes”. Juntos hicimos una especie de “brainstorming”. A mi me gustaba la idea de que tuviese la palabra estilo para marcar la temática del blog, y él me propuso la idea de llamarlo missestilos. ¡Y la verdad es que me encantó!

Haciendo un balance de este último año, ¿cómo valoras el 2022?

Profesionalmente muy contenta. Año tras año los proyectos que vamos asumiendo son mayores, además cada vez son más las marcas que confían en mí para sus campañas y eso me hace muy feliz.

Tanto en tus redes como en missestilos.com podemos apreciar contenido muy variado. ¿Cuáles dirías que son las “secciones” que comparte Miss Estilos?

Todo lo que abarque mi día a día pero principalmente lifestyle, moda y belleza, viajes, familia y recientemente decoración, gracias a que acabamos de mudarnos, hace 10 meses, a #lacasadelossueños.

Entre tus últimas publicaciones destaca, precisamente, lo relacionado con la nueva casa y su decoración. ¿Qué́ nos puedes contar al respecto?¿Y có́mo está siendo la adaptación?

Pues estamos felices, era un proyecto familiar que nos ilusionaba y con el que llevábamos soñando mucho tiempo. Además me apetecía mucho compartir todo el proceso de cambio con mis seguidores y la verdad es que está teniendo una acogida maravillosa. Creo que es algo que a todos nos gusta ver, y poder inspirarnos para cualquier cambio o reforma que tengamos en mente.

Respecto al estilo de la casa es una vivienda de arquitectura contemporánea, un estilo que nos encanta por la fusión que consigue del interior con el exterior, dándole mucha importancia al entorno y a la naturaleza, con mucha luz natural, líneas ligeras y la unión de los espacios con un plano de planta abierto. Además nos permite un montón de posibilidades. Ahora, por ejemplo, acabamos de instalar la cocina de la mano de Márquez y Vilela y Antía Fernández, ¡y el resultado no nos puede gustar más!

¿Los niños están contentos con el nuevo hogar? ¿Cómo se compagina la maternidad con la creación de contenido?

Sí, muy contentos. Creo que la maternidad es un viaje maravilloso y emocionante, pero también muy complejo. Mi trabajo me exige viajar y estar tiempo fuera de casa. Poder sacar todo adelante sólo es posible gracias a que tengo un compañero de vida maravilloso que me apoya en cada proyecto, y con el que me organizo lo mejor que puedo. Una parte importante de los resultados vienen del apoyo y ayuda de las personas que te rodean.

Para finalizar, ¿qué le pides al 2023?

Aunque suene a tópico, mucha salud para poder seguir disfrutando de todo aquello que me hace feliz. Y también le pido que me sigan ilusionando los pequeños momentos que me brinda la vida.