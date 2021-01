A economía galega, ante a pantasma doutro confinamento domiciliario: sindicatos ven marxe e empresarios non

SANTIAGO. EP. Sindicatos e empresarios discrepan sobre se a economía galega soportaría un novo confinamento domiciliario como o vivido en marzo e abril do ano pasado, ante a posibilidade de que sexa necesario volver a ese nivel de restricións para frear o avance da terceira onda da pandemia de coronavirus. Mentres representantes dos traballadores consultados por Europa Press ven "marxe" para outro parón no caso de que sexa preciso adoptalo, e mesmo avogan por que así se faga, a patronal cre que hai sectores que "dificilmente" o resistirían.

Ambas as partes coinciden, iso si, en que "a saúde é o primeiro" e tamén avogan por manter as axudas para tratar de paliar o impacto das medidas restritivas nas contas de resultados de autónomos, microempresas, comercios e hostalaría, entre outros negocios. En calquera caso, ámbitos como a industria advirten de que non contemplan o cesamento da actividade e reivindican que os contagios nestes postos de traballo son "mínimos".

"O MELLOR, MEDIDAS PARCIAIS"

En nome da confederación de empresarios de Galicia (CEG), o seu recentemente elixido presidente, Juan Vieites, sinala que "haberá sectores que o poderán soportar e outros que non, como pode ser o sector hostaleiro, o pequeno comercio e os autónomos, que dificilmente poderían facer fronte a un novo confinamento".

Na súa opinión, "o mellor é seguir avanzando con medidas parciais, salvo que a situación póñase moi difícil". "É evidente que a sanidade é o primeiro e principal, pero o seguinte que debemos preservar son as empresas, pois son as xeradoras de economía, benestar e emprego", subliña Vieites, quen tamén está á fronte da patronal da conserva de peixe, como secretario xeral, desde hai 30 anos.

"UNHA HECATOMBE"

Tamén pondo a saúde como "prioridade", o presidente da asociación galega da empresa familiar, Víctor Nogueira, advirte de que o balance total de 2020 en Galicia é o peche de 230 empresas ao mes e a perda de 48 empregos ao día. "E son datos que aínda non contabilizan a hibernación dunha parte do paro suxeita nos ERTE do coronavirus", avisa.

Por tanto, alerta de que "un segundo confinamento sen contramedidas para a supervivencia das empresas familiares sería unha hecatombe para unha economía xa moi tocada se non se establecen medidasexcepcionais, como axudas directas ás pequenas e medianasempresas, que adoitan ser máis vulnerables ás crises económicas e, por suposto, unha tramitación áxil dos fondos que Europa puxo en marcha".

GALICIA, "ALGO MELLOR"

Da mesma idea é Jaime López, da confederación de empresarios de Lugo, quen avisa de que outro confinamento significaría "outra caída importantísima na actividade económica, poida que mesmo maior á xa sufrida".

Con todo, apunta que "Galicia en xeral parece resistir algo mellor grazas, sen dúbida, á importancia de sectores esenciais como o agroalimentario (as cárnicas, pesqueiras, lácteas...) ou o de distribución comercial".

O peche de negocios "vai ser (está a ser xa) inevitable", lamenta. "Hostalaría e restauración, lecer e cultura, e por suposto, o pequeno comercio, xa tocado antes desta crise, dificilmente poderán afrontar outro confinamento con éxito", reflexiona.

Por iso, cre que "é necesario o compromiso e a coordinación de todas as administracións para compensar a estas empresas máis afectadas".

A INDUSTRIA, QUE SIGA

Desde a asociación de industrial do metal (Asime), Enrique Mallón avisa de que "para a industria sería moi difícil de soportar" un novo peche da actividade. "Non estamos a pensar que poida existir un peche da industria, nin por economía nin a nivel sanitario", incide.

Por iso, cre que "é unha actividade que debe manterse sen ningunha dúbida", aínda que recoñece que "se os datos de contagios non acompañan probablemente si hai que ir a algún tipo de confinamento para paralizalo", de modo que tamén "habería que facer un apoio especial a comercio, hostalaría e servizos".

"Dous ou tres semanas de confinamento a economía española pódeo resistir, con apoio aos servizos", valora, antes de considerar que "o prioritario" é que a vacinación "avance e antes de xuño estea vacinada o 70% da poboación".

"SALVAGARDAR A SAÚDE"

Nesta mesma liña de impulsar a campaña de vacinación pronúncianse tanto José Antonio Gómez como Ramón Sarmiento, secretarios xerais de UXT e CC.OO. na comunidade galega.

Por parte da CIG, sindicato maioritario, o seu homólogo, Paulo Carril, aposta claramente por "salvagardar a saúde das persoas" fronte a quen apunta a "salvagárdaa da economía".

Neste sentido, sinala que outros estados europeos están a confinarse ao pór por diante a saúde das persoas nunha situación "crítica". En canto á economía, considera que "preocupa máis a xestión que se está facendo da crise" e de procesos como a descarbonización e a dixitalización que o confinamento domiciliario, no caso de que volva decidirse.

Os líderes galegos de UXT e CC.OO. evitan "xogar a epidemiólogos" e avogan por que sexan as autoridades sanitarias as que aconsellen as decisións oportunas para frear a expansión da covid.

"O que non resistiría a economía galega é que enfermásemos todos. Primeiro a saúde, para que haxa economía", asevera Gómez, antes de asumir que un novo confinamento suporía "un problema" para a economía galega.

En calquera caso, entende que "ten que haber diñeiro" para compensacións económicas no caso de que así se determine, en referencia aos fondos europeos para sufragar axudas. "Hai suficiente marxe", di.

De igual maneira, Sarmiento remarca que "as medidas que se adopten, deben ir acompañadas de medidas de apoio coa intensidade acorde á intensidade das restricións".

Desde o seu punto de vista, "a situación dá conta de que a economía galega é resiliente ao contexto de limitacións", pero "a clave é que a vacinación avance, esa é a preocupación a día de hoxe, que se faga o máis rápido posible".

Deste xeito, chama a atención sobre que "a sociedade está a asumir un gasto moi relevante para soster o emprego e as empresas e sería absurdo, despois de tanto esforzo, que no que se espera que sexa o tramo final non reforzar, non manter" os apoios.

MUNDO ACADÉMICO

Desde o mundo académico, voces como a de Santiago Lago, director do Foro Económico de Galicia, precisou hai días que as actuais medidas non son comparables co confinamento estrito de marzo e abril, cando nas dúas primeiras semanas de peche de sectores non esenciais chegou a haber unha caída do 50% porque "se parou a economía".

Respecto diso, confiou en que non sexa necesario un novo confinamento domiciliario, á vez que defendeu a actual liña de medidas para un "mellor equilibrio" entre o control da pandemia e a actividade económica.

De feito, avisou de que será "imposible" conseguir a recuperación en 2021 se a actividade económica "afúndese" no primeiro semestre, xa que estima que se en marzo-abril volve haber un confinamento como o de 2020 produciríase de novo unha caída anual do PIB.