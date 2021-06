¿A quién benefician los indultos?

Fernando Casal Bertoa

Experto político y profesor en la Universidad de Nottingham

“ sin apoyo independentista el Gobierno se podría caer”

Según Fernando Casal Bertoa, ya estamos viendo las consecuencias que tendrán los indultos a los independentistas del conocido procés: es el cambio de aires en las encuestas electorales. “Una de ellas ya le da 180 escaños a PP y a Vox, y no más de 100 al PSOE”, apunta el vilagarciano, experto en regulación de partidos políticos, destacando que las acciones de los socialistas tendrán “un coste electoral importante” para su partido.

Para el también profesor de la Universidad de Nottingham, “los indultos no van a solucionar el problema de Cataluña, van a ser una concesión para nada”. En este sentido, su posición es contraria a formular los mismos, pues como resalta “los indultos es una figura jurídica decimonónica en la legislación española y que en principio tendría que funcionar para resolver una injusticia” pero aquí “no ha habido injusticia alguna”.

Todos ellos fueron “condenados conforme a la legislación, no muestran arrepentimiento ninguno, es más, han dicho muchas veces que lo volvería a hacer”. “Es verdad que los indultos no requieren el arrepentimiento obviamente pero yo creo que sería una buena contraprestación dado que el Estado va a mostrar una cierta magnanimidad”, añade en este sentido el experto, acusando una solución de “cortoplacista” que “ni siquiera los propios beneficiarios aceptan” y que será, a sus ojos, “pan para hoy y hambre para mañana”.

Sobre los motivos que le llevan a pensar en el “por qué” de la elección socialista a ejecutar estos indultos, a sabiendas de la pérdida de popularidad que podría padecer la formación del puño y la rosa, Casal Bertoa considera que la principal razón es “llegar al final de la legislatura”, “algo esencial porque obviamente sin el apoyo de los partidos independentistas el Gobierno de Sánchez se podría caer”.

De igual forma, añade los indultos a “ciertos movimientos poco tradicionales” del PSOE, que en este mandato ya “ha flirteado con la república” y “en la reforma del consejo general del poder judicial”. “Es el zapaterismo dos”, señala el especialista, indicando que dicha “ideología sectaria” ha sido causa directa también de la futura liberación de los acusados por el procés.

¿Y dentro de la derecha, quien será el mayor beneficiario de todo? Casal Bertoa no tiene ninguna duda. “En general quien se ha visto reforzado por esta dicotomía de España-Cataluña ha sido Vox, eso es algo que todos los politólogos han demostrado, no es tanto ese lenguaje populista, ni siquiera la emigración, ha sido el efecto catalán el que les ha impulsado”.

Sobre el conflicto que hay entre el país y la comunidad, piensa además que “hay problemas más de fondo sobre todo en relación al Estatuto de Cataluña” y a la “relación” entre el resto de autonomías y el territorio catalán, señalando igualmente “hemos llegado a un punto en el que el retorno es muy difícil”. “Las dos partes tienen algo de culpa, sin perjuicio de que el detonante de todo esto fue el intento de golpe de estado en Cataluña”, remarca. “Ahí se rompió la baraja”.

Carlos García Vieito

“o PSOE podería sair bastante reforzado desta acción”

Para el gallego Carlos García Vieito, politólogo y responsable de comunicación en A Mesa pola Normalización Lingüística, los indultos son razonables “por principios morais e dereitos humanos” y los mismos podrían mejorar la imagen del partido del puño y la rosa. “Eu diría que o PSOE podería sair bastante reforzado desta acción”, dice, sin contemplar que la concesión a los independentistas se vea como algo “negativo na maioría da sociedade española”.

“Creo que se vai a ver ben e que en Cataluña (con Illa) tamén se vai a ver ben. Creo vai a funcionar, que se vai a relaxar o independentismo, máis do que está”, señala el experto, ex jefe de prensa en el Congreso. Entendiendo como funcionan las negociaciones por detrás, tampoco descarta que el indulto “fora un tema falado nas negociacións de Esquerra co Goberno, tanto para aprobar orzamentos como incluso cando foi a investidura”.

“Se iso non pasara, tamén pode ser unha estratexia do PSOE para axudar ao seu candidato, a súa persoa en Cataluña” y “mellorar alí a súa imaxe”, matiza García Vieito no obstante, evidenciando por otro lado que a la derecha “tamén lle ven moi ben” porque “aos que se posicionan contra o indulto” y que ven en este “unsacrilexio á constitución, á unidade de españa”, dicha concesión “avívaos máis a estar en contra deste Goberno”.

Sobre Vox y el Partido Popular, el especialista añade asimismo que la este “rédito” que “están sacando” de todo esto le recuerda “á recollida de sinaturas” que inició la formación azul para “votar a baixo o estatuto de Cataluña”. A su modo de ver, sus actuaciones no son nada productivas y lo único que hacen es “crear máis crispación” que consecuentemente “lles favorece”.

“Dende a miña visión iso é negativo,se realmente queres unha estabilidade política no Estado e que todo o mundo se sinta cómodo e feliz con ese tipo de estratexias non o vexo”, señala asimismo el politólogo, indicando que si se cambiasen las tornas y estuviese gobernando Casado, “ao mellor quen diría que non habería un indulto por parte do Partido Popular”.

En estos momentos, según García Vieito, más que predicciones sobre quién se verá reforzado, es hora de estar “atentos a ver como evoluciona a sociedade catalana e tamén como evoluciona a sociedade española” para saber cómo ha impactado la decisión del Ejecutivo de Sánchez “realmente”. Dicho experto, que residió muchos años en Cataluña, donde vivió de cerca todo el procés, señala que “un indulto non soluciona nada” en sintonía con las afirmaciones realizadas por su compañero Casal Bertoa.

Sobre ello, indicando que la concesión “é unha tirita nunha ferida moi grande”, acusa que existe un enorme “trasfondo” tras la problemática entre España y Cataluña con muchas “xeracións implicadas”. “Non é so xente maior ou xente xova, está toda a sociedade, dende as persoas que vivieron unha dictadura ata a rapazada que non ten 18 anos e está bastente implicada no que sería o movemento independentista”, concluye.