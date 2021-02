AECT Miño se movilizará más por la apertura “insuficiente”

Uxío Benítez, vicedirector del Agrupamiento Europeo de Cooperación Territorial (AECT) Río Miño, anunció ayer que los 26 municipios pontevedreses y portugueses que integran dicha entidad convocarán una nueva reunión el próximo lunes, cuya intención es avanzar con más acciones de protesta en defensa de los trabajadores transfronterizos.

Mediante esta junta, de carácter urgente, pretenden analizar asimismo lo que califican de “total e persistente descoñecemento” por parte de los Gobiernos centrales de Madrid y Lisboa, sobre la realidad del territorio miñoto, que actualmente abarca los mayores niveles de circulación de toda la franja ibérica.

Así las cosas, mañana debatirán que actuaciones efectuar a favor de los profesionales que deben desplazarse diariamente entre ambos países, aglutinando también en ese colectivo a los transportistas de mercancías y todas las empresas perjudicadas “polo calvario diario de afunilamento no paso de Tui-Valença”.

El futuro encuentro entre los regidores del AECT Río Miño ha surgido como respuesta a las recientes medidas anunciadas por el Ministerio de la Administración Interna del Gobierno de Portugal, que mantendrá el puente internacional de Tui-Valença como único punto de paso autorizado durante 24 horas.

En este sentido, la novedad es que habrá una apertura parcial de la conexión Arbo-Melgaço, tres horas durante la mañana y otras tantas por la tarde, ampliando ese mismo horario parcial en Salvaterra- Monção: unas primicias “insuficientes”.

JUSTIFICACIONES “CICATEIRAS” tomadas “dende a lonxanía”. Los mandatarios de las localidades, que coexisten en ambos márgenes del río Miño, asumen de forma unánime las dificultades que ha provocado el coronavirus, defendiendo la necesidad de una actuación eficiente para combatirlo. Aun así, remarcan que abrir todos los pasos “en nada contradi” el propósito de “salvaguardar a saúde pública”.

“Este cambio nos pasos autorizados polo despacho é ‘lanzar area aos ollos’ dos alcaldes e alcaldesas e das súas poboacións, pois non satisfai en absoluto as pretensións anteriormente expostas”, subrayó Benítez, añadiendo que no existen justificaciones objetivas para que haya zonas cerradas “senón só razóns cicateiras que toman gobernos dende a lonxanía e sen coñecemento”.