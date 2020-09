Alcaldes del PSdeG piden datos de evolución de la pandemia por municipios

Santiago. El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, se reunió ayer con alcaldes y alcaldesas socialistas en la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y reclamó que la Xunta dé los datos de la evolución de la pandemia con la concreción de cómo está en cada municipio.

Esta información, dijo el alcalde de Vilagarcía y presidente de la Fegamp, Alberto Varela, sería de ayuda para que los regidores pudiesen adoptar medidas concretas al respecto de los ciudadanos. Además, criticó que, como en el caso de su ayuntamiento, desconociese la evolución de los contagios y de un día para otro “recibe” una llamada con un anuncio de restricciones para las que no se tuvo en cuenta las aportaciones que se puedan hacer desde el ámbito local.

En declaraciones a los medios, Caballero señaló que es “fundamental que todas las administraciones den lo mejor de sí mismas para afrontar la crisis, porque es tiempo de “resolver los problemas de la ciudadanía y priorizar las políticas sociales, para las personas y de estar al lado de la ciudadanía que necesita apoyo y respaldo”.

Tras lamentar que “no se tomaron las medidas oportunas” en el ámbito de la sanidad y educación, Caballero reclamó que “se trabaje al lado de los ayuntamientos de Galicia, que son las administraciones más próximas”. “El Gobierno de Galicia tiene que priorizar las personas cuando elabora políticas públicas y la Xunta tiene que dar información detallada de la evolución del virus y del número de contagios”, enfatizó.

Entre otras demandas, también han vuelto a reclamar fondos a la Xunta para dotar a los ayuntamientos del presupuesto necesario para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la pandemia, como la limpieza de los centros escolares. En este sentido, Caballero dijo que los 300 millones de euros que se dispusieron en la primera ola son “insuficientes”.

En la reunión estaban citados los alcaldes de Vilagarcía, Betanzos, Carballiño, Trabada, Pedrafita, Vimianzo, Cariño, Castro Caldelas y Ponte Caldelas. Los de estos dos últimos casos no pudieron asistir por razones personales.

Por otra parte, Caballero, denunció que la Xunta “no tiene una política de rastreo”. “Y en un momento de tanta preocupación, nos dijo que no saben lo que son los rastreadores”, sostuvo Caballero, quien considera que “al meter en el mismo saco” a los médicos de atención primaria, enfermeros y otros efectivos “mostró con claridad que no hay política de rastreo definida, que no hay personal y que es una carencia que hoy en día hay en la Xunta”. R.M.A.