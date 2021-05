“Aún si nos dejasen trabajar ya, solo saldría adelante un 10 %”

··· Una encuesta realizada entre un total de 459 personas lectoras de EL CORREO evidencia que el tema de verbenas sí o verbenas no todavía no está muy claro. Aunque la mayoría se decantan porque sí se puedan celebrar este verano, el 37,7 % (173 encuestados); hay también un amplio porcentaje, 33,8 %, que dicen que no, que todavía es pronto para dar ese paso (155 personas). Asimismo, un 28,5 % tiene dudas al respecto (131). Aquellos que apoyan las fiestas aseguran que no hay gran riesgo al tratarse de “una actividad al aire libre”, por lo que “con mascarillas, aforos y distancia social” sería perfectamente viable recuperar las verbenas.