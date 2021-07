Caballero convoca al PSdeG “a renovar e a actualizar o noso Estatuto de Autonomía”

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, acudió este domingo a Rianxo para celebrar con militantes y simpatizantes, como cada año, el Día de Galicia. Pero esta vez algo cambió en la escenografía política.

El líder de los socialistas gallegos estuvo más arropado que en otras ocasiones en la tribuna y en la ofrenda floral ante el busto de Castelao. Le apoyaban el presidente del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga; la diputada autonómica y portavoz de Cultura, Noa Díaz; el exministro de Justicia Francisco Caamaño; el alcalde de Vilagarcía de Arousa y presidente de la Fegamp, Alberto Varela; la expresidenta del Parlamento de Galicia, Dolores Villarino; y la portavoz socialista de Rianxo, Carmen Figueira.

Y es que fueron ellos quienes, uno a uno, diseminaron en sus intervenciones las claves del mensaje que luego lanzaría Caballero urbi et orbi. Un mensaje con el que llamó a los socialistas gallegos a ponerse manos a la obra para “renovar e actualizar” el Estatuto de Autonomía de Galicia aprobado en 1981.

Una tarea para la que la formación preparará una “Carta de Servizos”, es decir, una hoja de ruta “que faremos pública xa este ano e que será unha liña de avance do que debería quedar plasmado no novo Estatuto”. Una tarea para la que Caballero pidió ya la colaboración de Caamaño.

MUNICIPALISMO. La primera clave la ofreció Alberto Varela: “O municipalismo tivo un papel relevante para dotar a Galicia de poder político, pois os concellos son a base sólida sobre a que se constrúe Galicia”, dijo. En este sentido, recordó que las administraciones locales “fixeron de todo” para afrontar la crisis de la pandemia (a la que se refirió como “o maior reto da nosa xeración”. Varela aprovechó para reprochar a la Xunta de Galicia que destinase a los ayuntamientos “cero euros dos 268 millóns que recibiu do Estado”.

FEDERALISMO. La segunda clave la ofreció Dolores Villarino: “Por que somos socialistas e temos 140 anos de historia? Porque levamos loitando 140 anos pola igualdade de todos e todas. Logo, somos feministas de raíz. E facémolo vivan onde vivan. Logo, somos federalistas de raíz”, indicó. “Ser socialista é ser iso. E loitar pola igualdade engloba todo o que vén detrás. Non o somos dende antonte; sómolo de sempre. Non somos federalistas dende hai dezasete anos, como Ana Pontón”, dijo Villarino en alusión a la portavoz nacional del BNG.

GALLEGUISMO. La tercera clave la ofreció Noa Díaz: “A nosa lingua é a alma viva de Galicia. Debemos reivindicala e protexela sempre, e para iso hai que falala. Temos que protexer o noso patrimonio cultural, que é a nosa identidade. Anímovos a consumir cultura galega”, señaló.

INTEGRACIONISMO. La cuarta clave llegó de la mano de Fernánez Leiceaga: “Estaría ben ter un novo Estatuto de Autonomía, porque hai que poñelo ó día”, manifestó. Tras afirmar que “somos os herdeiros principais da Segunda República democrática”, destacó que “temos a responsabilidade de ser os continuadores desa tarefa”.

En esa línea, aludió a “tres tarefas que temos por diante: federalizar a España democrática; defender os nosos intereses específicos como galegos e o noso perfil en España; e darlle a Galicia un goberno socialista. Autogoberno significa alternancia. Non podemos deixar que o monopolice a dereita”. Y añadió: “temos que facer un proxecto integrador e común que vaia máis alá da suma de proxectos locais”.

actualización. Y la quinta clave la adelantó Francisco Caamaño: “A alma propia do PSdeG xogou un papel importante no PSOE nacional”, dijo tras recordar la frase con la que el expresidente de los socialistas gallegos Xosé Luís Rodríguez Pardo plantó cara al intento de Adolfo Suárez de “rebaixar” el nivel del Estatuto de Galicia que se estaba gestando en 1979. “Isto é unha baixada de pantalóns dos deputados que representan a Galicia, dixo ese día Xosé Luís, unha actitude que serviu para que o pobo galego se levantase contra o Estatuto da Aldraxe que se pretendía facer”, exclamó Caamaño. “A alma galeguista do PSdeG tivo moito que dicir porque tivo moito que traballar”, dijo.

Acto seguido, el exministro reivindicó que “queremos ser iguais no que temos que selo, e que se nos recoñeza que somos diferentes naquelo no que o somos”, y abogó por incorporar “dereitos e deberes propios” y por “actualizar as necesidades” en un renovado Estatuto de Autonomía “que temos que modernizar”.

“NON BASTA CELEBRAR”. Para cuando Gonzalo Caballero tomó la palabra en Rianxo, el mensaje ya había quedado claro para la militancia, a la que el secretario general invitó a “aplaudir o traballo do socialismo galego” para mirar al futuro construyendo un proyecto “á altura que Galicia se merece”. “Como dixo Ceferino Díaz, unidos no fundamental, os galegos podemos moito”, indicó, advirtiendo a continuación que “non basta con celebrar; hai que empezar a facer”.

El líder del PSdeG cree que “os galegos temos que volver ser a referencia para ter un Estatuto actualizado, que é o mesmo que actualizar Galicia”. Un trabajo al que convocará a los socialistas “así como superemos os peores momentos desta pandemia” para “volver abandeirar” ese camino político.

El acto, que incluyó una ofrenda floral ante el busto de Castelao, concluyó con una actuación musical a cargo de Luis Emilio Batallán.