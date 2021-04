Cien casos menos en los centros escolares que antes de Semana Santa

El repunte, ligero, en el número de casos de coronavirus experimentado en Galicia durante la Semana Santa, no se nota en los centros escolares. Al contrario, la situación en colegios, institutos y escuelas infantiles de la comunidad es ahora mejor que antes de las vacaciones. Según el parte sectorial que ha hecho público la Xunta, el número de contagiados de coronavirus en la red de centros educativos es ahora de 349, exactamente cien menos que el viernes 26 de marzo, cuando empezaron las vacaciones. La de A Coruña sigue siendo el área sanitaria que más casos activos tiene, 114, pero las clases han comenzado tras los días festivos con 67 menos. Le sigue el área de Vigo, donde las clases sí se han retomados con un ligero repunte en el número contagiados, de 96 registrados el 26 de marzo se ha pasado a 103. Hay, también, un pequeño incremento en los centros educativos del área de Santiago, de 37 a 43. En tal caso, no existe ningún brote de consideración en los centros compostelanos. El que más casos registra ahora es el de La Salle, donde se contabilizan 4 casos, dos menos que antes de las vacaciones. Algo similar ocurre en el conjunto de Galicia, donde la mayoría de centros educativos afectados no pasa de uno o dos casos. El que mayor número de contagios tiene es, según los datos facilitados hoy, el IES Manuel Murguía de Arteixo, donde se registran diez.