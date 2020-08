Cierran un centro de día de As Neves por un caso

prevención. El positivo por coronavirus de una mujer obligó, siguiendo el protocolo de las autoridades sanitarias, a cerrar un centro de día en la localidad pontevedresa de As Neves, y a aislar al resto de usuarios y a los trabajadores del mismo. Según confirmaron fuentes de la Consellería de Política Social, la usuaria afectada es una mujer que “llevaba dos días sin acudir al centro” y que este jueves supo que tiene covid, tras practicarle la prueba PCR. Las mismas fuentes señalan que, siguiendo los protocolos establecidos, se procedió a cerrar todo el centro de día y se dieron indicaciones al resto de usuarios y a los trabajadores del mismo para que se aislen y guarden cuarentena hasta que se conozca su estado. A todos ellos se les están realizando pruebas PCR para confirmar si han resultado infectados. Este centro de día de As Neves, gestionado por el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, perteneciente a la Administración autonómica, cuenta con un total de 25 plazas, aunque en estos momentos solo estaban disponibles la mitad por las restricciones de aforo y ni siquiera estaban todas cubiertas. Asimismo, tiene 10 trabajadores en su plantilla, aunque el departamento de Política Social no quiso precisado cuál es el número de empleados aislados. europa press