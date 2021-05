Comesaña reclama prudencia y avisa de que la inmunidad de rebaño está lejos

Queda mucho camino por recorrer, y se hará lo necesario para evitar que la situación epidemiológica en Galicia empeore. Los dos grandes mensajes que envió el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en su comparecencia en el Parlamento de Galicia para dar cuenta de la evolución de la pandemia.

En medio de “un momento clave”, con la vacunación avanzada pero sin estado de alarma y pendientes de que los tribunales ratifiquen las medidas adoptadas por el Gobierno gallego, Comesaña quiso ser claro, no caer en triunfalismos, y advertir de que los pasos en falso pueden echar por tierra el recorrido avanzado.

El conselleiro destacó que las cifras de incidencia son mejores que la media y que Galicia “segue sendo un territorio privilexiado gracias ao esforzo de todos”.

Comesaña recordó la importancia de los cribados, con más de 65.000 pruebas diagnósticas la pasada semana, y avanzó que negocian con Aena seguir realizando pruebas en los aeropuertos.

En este sentido, señaló que harán pruebas piloto de retrorastreo, para realizar una ampliación temporal del estudio de contactos, pasando de las 48 horas a los siete días previos a la infección. “Hai que atacar o virus con toda a forza”, remarcó Comesaña, que advirtió que está bajando el porcentaje de personas que acuden a los cribados: “Non podemos pensar que como os avós e pais están vacinados, non hai riscos”.

Con un 20% de la población gallega inmunizada, el conselleiro afirmó que estamos “lonxe” de la inmunidad de grupo: “A pandemia non rematou. Transmitir a mensaxe de que está rematada, é perigoso e contraproducente”. “O fin do estado de alarma non pode ser un punto e final”, agregó.

En este punto, García Comesaña cargó contra el Gobierno central, por no haber cumplido el compromiso de reformar la legislación y haber paralizado la reforma de la Lei de Saúde en el Tribunal Constitucional. “Nin lexislan, nin deixan lexislar”, lamentó.

Siguiendo esta línea argumental, subrayó la recomendación del Consejo de Estado de estudiar la modificación de la legislación, afirmó que “é un problema xudicializar a pandemia” y denunció que “o Goberno segue desentendéndose da pandemia”. Frente a esto, contrapuso la gestión de la Xunta, y avisó de que tomarán las medidas que sean necesarias para contener la pandemia: “Non imos deixar de lado aos galegos aínda que teñamos que asumir un desgaste político”.

Sobre la campaña de vacunación, destacó los avances logrados en las residencias y con los mayores de 80 años, así como los progresos en diferentes colectivos, con más de 260.000 citados la semana pasada y otros 188.000 esta.

Comesaña pidió “disculpas” a las personas que se quedaron si su dosis el domingo en A Coruña, y pidió a todos los llamados a vacunarse a acudir a la cita. “Todas as vacinas teñen probada eficacia. A mellor vacina posible é a posta”, remarcó.

Además, explicó que se están estableciendo líneas de investigación y farmacovigilancia con vacunados. En el estudio realizado a 250.000 personas, “queda demostrada a efectividade da vacina”: la reducción de los infectados fue del 88%, los hospitalizados con una dosis cayeron en un 94%, más del 95% en el caso de la pauta completa, y se redujo un 100% el ingreso en UCIs y la mortalidad. También se analizan los efectos y las secuelas en aquellas personas que han superado la enfermedad a través de cuestionarios.

Comesaña apeló al “principio de prudencia” al valorar las declaraciones de Sánchez sobre los 100 días que tardaría España en tener inmunidad de rebaño. Afirmó que el anuncio del presidente “mete medo”, y recordó que hay numerosos factores que pueden alterar el flujo de vacunas. Entre ellos, la decisión de no contar con AstraZeneca.

El conselleiro insistió en la necesidad de contar con herramientas para poder tomar decisiones con garantías jurídicas y no depender de los tribunales. Y ante las reiteradas preguntas de Julio Torrado, el portavoz en sanidad del PSOE, respondió: “Estado de alarma si, se é para modificar a lei. Se non, non”.

MIEDO A LA DESESCALADA. Montse Prado, portavoz sanitaria del BNG, declaró que “sorprende que tivera que chegar a pandemia para ver que o marco autonómico non sirve para os intereses dos galegos, que dependemos de Madrid”. En este sentido, añadió que “o PP está instalado nunha política de parecer que quere unha cousa cando quere a contraria”. Prado se mostró preocupada por los anuncios de Feijóo de realizar conciertos de 10.000 personas en un momento “no que non rematou a pandemia”.

Los nacionalistas también están preocupados por “esta apertura abrupta, de pasar de cero a cen”. Prado auguró que “pode acontecer que todo o esforzo se vaia ao traste”. “Erraron non blindando a Galicia contra os territorios de maior incidencia, e van volver equivocarse”, advirtió. Además, criticó que “fían todo á responsabilidade individual”.

POLÍTICA DE CONFRONTACIÓN. Julio Torrado reclamó que se frenasen los discursos de confrontación, a los que responsabilizó, en parte, de las imágenes vistas el sábado por la noche. Fomentar discursos como el que predica el “ayusismo”, provocan, “hooliganismo e odio”.

Afeó a Comesaña su discurso crítico con el Gobierno central. “Ayuso tiña un delegado, o señor Feijóo. Non esperaba que vostede agarrase tamén esa bandeira, discutindo todo o que fai o Goberno de España”, reflexionó, antes de censurar que “vostedes están aquí para facer confrontación”.

“Con tal de discutir, discuten ata a Constitución”, prosiguió, y subrayó que el Consejo de Estado “di que existen elementos para o recurso de inconstitucionalidade da súa lei”. “Non lles gusta o estado de alarma, e non lles gusta ir aos xulgados. A vostedes, o que lles gusta, é facer o que lles da a gana, e iso é inconstitucional”, espetó.

Torrado contrapuso la forma de actuar de los socialistas gallegos, que según él son “comprensivos” con los errores de gestión de la Xunta, y que no los critican. “A lealdade non se di, practícase”, sentenció.