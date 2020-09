Corgo, modelo en el rural de medidas contra el covid-19

El concello lucense de O Corgo, con una población dispersa en el rural de algo más de 3.400 vecinos, con un alto índice de personas mayores, supo afrontar y organizar una serie de medidas ejemplares encaminadas a “prevenir y contener” el covid-19 , tal como destaca su alcalde, el popular Felipe Labrada.

El regidor explica que desde la administración local, siguiendo las recomendaciones de Sanidade, “nun primeiro momento establecéronse servicios mínimos, e o peche das instalación deportivas, Centro Sociocultural, Punto de Atención á infancia, Centro de Día, parques infantís e áreas recreativas”.

Añade que las oficinas municipales se mantiveron abiertas, “prestando servizo preferentemente por vía telefónica ou a través da sede electrónica e atendendo aos veciños que acudiron de xeito individual”. La prestación de ayuda en el hogar, junto con los trabajos municipales esenciales se mantuvieron en funcionamiento.

TERRENO SANITARIO. En este ámbito, el organismo local se ofreció para la adquisición y reparto de medicamentos y alimentos básicos a aquellas personas que no pudieran hacerlo por si mismos durante el estado de alarma. También se llevó comida preparada a aquellos que la adquirieron en establecimientos dedicados a ello.

El concello también llevó a cabo, de manera repetida, tareas de desinfección en los principales lugares de posible aglomeración de población, tales como las inmediaciones del centro de salud, farmacias, comercios y banca, entre otros. Además, según indicó el regidor, “incrementando as medidas para tratar de previr o contaxio do covid-19, levouse a cabo a desinfección dos contenedores de lixo do concello por parroquias”.

Todas esas actuaciones se complementaron con la puesta en marcha de una comisión de seguimiento de la situación de emergencia con el objetivo de dar una pronta solución a los diferentes problemas que pudiesen tener los vecinos, en especial los de mayor edad.

Labrada explica que una de las primeras medidas que adoptó el concello para tratar de atajar la crisis sanitaria que vivimos fue “a dotación de material de protección e desinfección para o persoal municipal, adquirindo equipos de protección dende o primeiro momento da pandemia, tales como luvas, pantallas, xeles hidroalcohólicos, buzos de protección, mascariñas ou lixivia”.

Retomada la llamada “nueva realidade” los edificios muncipales cuentan con puntos para “a desinfección con xel hidroalcohólico, mamparas de protección para os traballadores e procura organizar a poboación para que acudan de modo individual”, según subraya el alcalde.

El reparto de mascarillas a toda la población, por correo postal, fue otra de las medidas ejecutadas en O Corgo.

EDUCACIÓN Y ECONOMÍA. Con el fin de esquivar las fronteras de la brecha digital en los hogares del municipio (algunos din conexión a internet, sin ordenadores o impresoras) el ayuntamiento de O Corgo ofreció, desde sus oficinas, un servicio de impresión de deberes y material de trabajo y de escaneado para todos los estudiantes de los distintos centros educativos que lo precisasen.

De igual modo, consciente de la brecha digital, el concello doto de equipos informáticos y conexión a internet en aquellos hogares que lo necesitaron para que los escolares pudiesen seguir las clases online y no quedar descolgados.

En presente curso funciona el servicio de madrugadores en el colegio de Corgo para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

A raíz del decreto de alarma decretado en su día, el gobierno municipal decidió destinar “parte dos recursos que a Deputación de Lugo pon na nosa man para conceder axudas para as empresas e autónomos do Corgo que tiveronque pechar os seus establecementos por mor da declaración do estado de alarma”, sentenció el mandatario popular Felipe Labrada.