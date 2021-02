Detectados 11 positivos no cribado realizado en Amio

A área Sanitaria de Santiago e Barbanza detectou 11 positivos por Covid-19 no cribado realizado no recinto feiral de Amio durante a pasada fin de semana, no que había unhas 9.000 persoas citadas.

Segundo informou a área sanitaria compostelá, neste cribado realizado a pasada fin de semana na capital galega participou o 69,25 por cento das persoas convocadas ao test.

En concreto, unhas 9.000 persoas con cartón sanitario nos centros de saúde de Santiago e con idades comprendidas entre os 41 e 45 anos --excluídos os positivos en coronavirus e os que realizasen probas diagnósticas Covid nos últimos 15 días-- foron citados a participar neste cribado poboacional no recinto de Amio.

Por parte deste distrito sanitario explicaron que a selección da poboación realizada polo servizo de Medicina Preventiva e Saúde Pública da área obedeceu "a criterios de idade de maior prevalencia na cidade".

As probas foron realizadas o sábado 30 e o domingo 31, para o que se desprazou un equipo formado por 25 profesionais de enfermaría que foron as encargadas de tomar as mostras nasofarínxeas nos postos de extracción no recinto.

