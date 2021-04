El BNG pide la comparecencia de Feijóo para arrojar luz sobre el plan de vacunación

El BNG quiere explicaciones claras sobre la campaña de vacunación en Galicia. Su portavoz, Ana Pontón, anunció que pedirán la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el Parlamento, para que arroje luz y dé cuenta de cómo evoluciona el plan en la comunidad.

Pontón reclamó al Gobierno autonómico que deje de un lado la “opacidade” que envuelve al proceso de vacunación. Los nacionalistas quieren saber cuál es el plan de vacunación en Galicia, cómo se está aplicando y cuáles son los resultados. La líder de la oposición reclama información clara, tras haber analizado los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad.

La portavoz de los nacionalistas lamentó que “o goberno do PP presumía de poder vacinar a 100.000 persoas por día, pero non foi capaz de vacinar en tres meses ao colectivo clave”. En este sentido, resaltó que “o 31% dos maiores non recibiu, nin sequera, a primeira dose”. Aunque reconoció que hubo un “evidente problema de abastecemento”, pidió autocrítica a la Xunta, porque “algo se está facendo mal”, con “Galicia á cola” del conjunto de España. “Para o BNG non é razonable que máis de tres meses depois máis do 30% dos maiores non recibira a primeira dose, cando son colectivos de risco e debera ser urxente”.

Ana Pontón quiere que Feijóo dé explicaciones en la Cámara sobre tres cuestiones. Por una parte, para saber qué se va a hacer con las personas mayores de 80 años con discapacidad, ya que “poden ser máis vulnerables”. Por otra, solicitarán información sobre el ritmo de vacunación en colectivos clave, como el personal sanitario o los docentes. Sobre ellos, la nacionalista ironizó sobre la “propaganda” del inicio de los procesos, en contraposición con la “opacidade” informativa sobre su evolución.

Por último, denunció los “ritmos diferentes” en la vacunación por áreas sanitarias. Sobre este punto, afirmó que “é imprescindible que haxa o mesmo ritmo e que non haxa discriminación en función do lugar de residencia”.

La líder de la oposición insistió en que “a vacina é a gran esperanza, non debe ser obxecto de propaganda”, y agregó que “é urxente dar conta da situación, que se expliquen as deficiencias e a súa solución”. “Non cumprir os obxectivos aumenta o descrédito”, advirtió.