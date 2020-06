El cambio climático: 7 millones de muertes prematuras cada año

Galicia. María Mendiluce, integrante del Comité de Dirección del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) y CEO de We Mean Business, una de las organizaciones más influyentes en las relaciones de medioambiente y clima y política de empresas, aseguró ayer que, siendo muy conscientes de que los efectos de el coronavirus son devastadores, “tenemos que entender que la pandemia del cambio climático es un volcán mucho más grande que el coronavirus. La gente no lo quiere ver pero las emisiones están produciendo 7 millones de muertes prematuras al año”. Así, Mendiluce abrió el ciclo de conferencias Comprometidos con el Medioambiente y los Océanos, de la mano de la ponencia El liderazgo empresarial para el desarrollo sostenible tras covid-19.

Además, Mendiluce analizó cómo el coronavirus está afectando las grandes tendencias globales, los objetivos de desarrollo sostenible y las grandes prioridades ante el cambio climático, y cuál debe ser la respuesta empresarial y gubernamental. “Todo se ha acelerado –subrayó–. La pandemia global ha provocado una crisis financiera y una disrupción en la economía para la que ningún país estaba preparado. Se van a perder muchos empleos que no sabemos si se van poder relanzar. Lo que estamos viendo con la pandemia es devastador, se nos encoge el corazón, pero también nos ha hecho reflexionar sobre nuestra situación. La gente está redescubriendo la naturaleza al parar y quedarnos todos en casa. Tenemos la oportunidad de cambiar la dirección y hacer este mundo más sano y económicamente mejor”.

Para la CEO de We Mean Business, e integrante del Comité de Dirección del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), que trabajan con 200 grandes compañías, “las grandes empresas están despertando y contactan con los gobiernos para que despierten. El sector privado apoya una reconstrucción verde de un modo muy importante. Las pymes tienen que ver en esto la oportunidad de cambiar el modelo de negocio buscando la sostenibilidad”.

COMPROMETIDOS CON EL MEDIOAMBIENTE. Abanca y Afundación impulsarán durante el mes de junio un intenso programa de actividades de promoción de la sostenibilidad, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Medioambiente el 5 de junio y el Día Mundial de los Océanos, el día 8. ecg