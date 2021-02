En el mes más restrictivo se controlaron los movimientos de casi el 10% de los gallegos

Desde que el 27 de enero se implantaron las restricciones más severas de movilidad en Galicia a causa de la COVID, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron un total de 18.190 controles en los que levantaron acta de 6.437 propuestas de sanción y procedieron a la detención de 90 ciudadanos ante su actitud. En total, fueron investigados los movimientos de 261.822 personas y 188.326 vehículos en un mes.

A lo largo de estos días participaron de un millar a mil quinientos efectivos en cada jornada entre la Guardia Civil, en especial su Agrupación de Tráfico en las carreteras y municipios del rural, y la Policía Nacional, que controló sobre todo las salidas de las ciudades en los límites del territorio de los concellos. Fueron los momentos en que no se podían traspasar salvo causa de trabajo, estudios o acudir a un centro hospitalario.

Según fuentes gubernamentales, las principales causas de las propuestas de sanción son el cambio del municipio sin una motivo justificado, las fiestas (hubo algún caso de decenas de personas) y reuniones de no convivientes que se detectaron, así como la no utilización de mascarilla y el consumo en el interior de locales de hostelería, lo que no estaba permitido.

En cuanto a los detenidos, las mismas fuentes apuntan en primer lugar al delito de desobediencia y resistencia a los agentes de la autoridad, incluso agravados con agresiones a los mismos. Así en O Ézaro hubo una persona que dio mordiscos a un guardiacivil el día en que comenzaron las restricciones duras.

Pero también se produjeron arrestos a consecuencia de los controles de vehículos por posesión de drogas o se descubrieron a personas en posesión de artefactos para robos o material (un caso significativo ocurrió a finales de enero en Narón). Y de algunos controles salieron investigaciones penales a personas por delitos de falsedad documental. Como ejemplo, en O Milladoiro en el presente mes se detectaron justificantes de empresas falsificados para estos desplazamientos.

REUNIÓN INSTITUCIONAL. Sobre la cuestión, este pasado miércoles se produjo una reunión telemática entre el delegado del Gobierno, Javier Losada; el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda; el conselleiro de Sanidade, Julio García; el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, Alberto Varela; el general de la XV Zona de la Guardia Civil, Luis Francisco Rodríguez, y el jefe superior de Policía de Galicia, José Luis Balseiro, en la que se analizaron las medidas implementadas durante el periodo de semiconfinamiento.

En el marco de la cogobernanza y cooperación entre las Administraciones estatal y autonómica, se marcó que el objetivo de “controlar la movilidad y los cierres perimetrales”, se va a centrar “en el control del cumplimiento de las normas en la hostelería”, según declaró Losada.

Lo comentó ante el levantamiento de las restricciones, por lo que solicitó “el compromiso de responsabilidad de los usuarios de la hostelería y del sector” como miembros de una “sociedad madura”, y al Gobierno autonómico unas medidas “claras y concretas” para facilitar el cumplimiento a la ciudadanía.

Por su parte Rueda destacó la necesidad de la coordinación para no dar pasos atrás y que la hostelería pueda continuar con su actividad en el marco del plan de reactivación progresiva, con el fin de mantener la máxima seguridad del acceso mediante la indicación del aforo máximo así como ante un posible brote.

En esta línea, incidió en la necesidad de proteger “a los establecimientos y la mayoría de los clientes que son responsables y respetan las normas y, al mismo tiempo, vigilar con este dispositivo a aquellos negocios y clientes incumplidores”.

Y el vicepresidente primero autonómico explicó que los concellos se encargarán de garantizar el cumplimiento de las restricciones vigentes en los negocios de hostelería con sus policías locales y en colaboración con el resto de las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado.

En concreto, los agentes velarán que el local exponga en el exterior, en lugar visible, el aforo y que se respeta ese porcentaje máximo. Además, se controlarán los horarios de apertura y cierre y que tanto clientes como empleados respetan las medidas de prevención ante la COVID como la distancia de seguridad y el uso obligatorio de mascarilla.