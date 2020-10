España pulveriza su récord de positivos notificados en un día

Por primera vez en toda la pandemia, España notifica más de 15.000 casos nuevos en un día. El Ministerio de Sanidad registró ayer, viernes, 15.186 contagios y 222 fallecidos. De todas formas, del último día son 6.591, el resto fueron detectados antes pero notificados ahora. La situación actual es de aumento en todas las comunidades, aunque con grandes diferencias. Madrid sigue a la cabeza de las regiones españolas en nuevos contagios, con 3.175 casos más, 2.149 positivos confirmados en un día (el 33% del total). Los datos avalan el vaticinio del ministro de Sanidad, Salvador Illa, de que quedan unos meses “complicados”, con una Navidad “que no será normal, diferente”.

Además, este viernes el informe de Sanidad incluía un análisis de los últimos brotes. El ámbito social (reuniones de amigos, viajes, locales de ocio...) concentra el 31,4%, seguido del familiar (18,8%), el laboral (13,3%), centros sociosanitarios (8,3%), centros educativos (6,1%) y sanitarios (2,6%).

El borrador que propone Sanidad para controlar el coronavirus en los territorios más afectados contempla el cierre de los locales de apuestas y del interior de bares y restaurantes, así como una reducción del aforo de locales comerciales al 25 %.

Deberá ser aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el próximo miércoles y puede incluir variaciones con las propuestas de las comunidades , pero de hacerse efectivo, a día de hoy cinco comunidades estarían en el nivel de alerta extremo (el 4): Madrid, Castilla y León, Aragón, Navarra y La Rioja. Y otras cuatro en el inmediatamente anterior, el nivel alto (3): Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco y Murcia.

algunas RESTRICCIONES EN EL NIVEL 3 DE ALERTA Seis personas máximo en reuniones de no convivientes. Restauración, aforo del 50% en terrazas e interior cerrado. Salas de bingo y apuestas cerrados. Limitar visitas y no salir fuera en residencias de mayores. Suspensión de actividad de centros de día. Los locales comerciales al 25 %. El transporte colectivo al 30 %. Aforos del 25 % en bibliotecas, museos e instalaciones deportivas, suspensión de eventos deportivos no profesionales y cierre de centros de ocio juvenil. Acesso a playas solo para pasear y cierre de estaciones de esquí cerradas.

En el nivel 4, de máxima alerta se contemplan las mismas medidas que en el 3 con el añadido de “medidas excepcionales, tras una evaluación específica de la situación, que podrán incluir la limitación de la movilidad de las personas, cierres perimetrales u otras restricciones del movimiento”.

En los siguientes niveles se iría incrementando el aforo de establecimientos, lugares de culto, restauración, etc. Además, establece medidas comunes en todos los niveles. Prohibición de fumar en la calle si no hay distancia; fomento del teletrabajo; parques y zonas al aire libre abiertas con medidas;más frecuencias en horario punta del transporte público, y ocio nocturno cerrado.