España revende 30.000 dosis de vacunas a Andorra dentro de los planes solidarios de la UE

··· El Reino Unido alcanzó su récord diario de fallecimientos por COVID, al registrar otras 1.610 muertes relacionadas con la enfermedad en las últimas 24 horas, la cifra más elevada desde que estalló la pandemia, según datos oficiales. El organismo público sanitario Public Health England comunicó al mismo tiempo otros 33.355 nuevos contagios por coronavirus, una cifra inferior a la notificada el lunes, de 37.535. La fuente oficial indicó que hasta la fecha un total de 4.266.577 ciudadanos de este país recibieron ya la primera dosis de la vacuna, lo que supone un incremento de 204.076 frente a las cifras difundidas el lunes.

··· Igual que en el Reino Unido, las muertes se dispararon también ayer en Portugal, cuando se notificaron 218 fallecidos, por encima del récord diario registrado de 167 óbitos, y en una jornada en la que además se volvieron a superar los 10.000 contagios. El país, que se encuentra confinado, superó hoy la barrera de los 200 muertos por primera vez en toda la pandemia y tras encadenar once días consecutivos por encima del centenar, con 9.246 fallecimientos desde marzo, según el último balance.

··· Alemania volvió a registrar mil muertos con o por COVID en las últimas 24 horas, mientras que la cifra de nuevos contagios alcanzó los 11.369, según datos actualizados del Instituto Robert Koch (RKI). No obstante, el RKI precisó en su informe que el estado federado de Renania-Palatinado no había comunicado sus datos y, por otra parte, que el instituto no había recibido las cifras completas procedentes de Baviera y el Sarre, a pesar de que habían sido enviados.

··· Japón contabilizó asimismo ayer una cifra récord de cien fallecidos por COVID en una jornada y de 1.000 pacientes afectados en estado grave. Según la agencia japonesa Kiodo, son un centenar los decesos a causa del coronavirus en la última jornada, mientras que desde el inicio de la pandemia ya se superaron los 4.350 decesos, con 340.000 casos acumulados.

··· El Ministerio de Argentina confirmado 8.185 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone que más de 1,8 millones de argentinos han contraído la enfermedad desde el inicio de la pandemia. A esto se suman 45.832 víctimas mortales que dejó la COVID, de las cuales 425 se han reflejado en el último balance epidemiológico de las autoridades sanitarias, que han detallado que esta cifra tan alta de muertes (que no se daba desde noviembre) se debe a que dos entidades territoriales informaron de decesos acumulados que no se habían reportado antes.

··· Mientras, las autoridades chinas redoblan sus esfuerzos por contener los mayores rebrotes desde marzo que azotan tres provincias nororientales del país, donde se han aislado al menos once zonas por los contagios de los últimos días y se realizan test masivos entre la población en un intento por frenar la curva de casos. La Comisión Nacional de Sanidad del país informó este martes de 118 nuevos casos de covid-19, de los cuales 106 fueron por contagio local. Se detectaron en las provincias de Jilin (43), Hebei (35) y Heilongjiang (27), todas en el noreste del país, mientras que en la capital, Pekín, se registró un caso.