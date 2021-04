Feijóo afirma que las segundas dosis no serían necesarias hasta mayo.

“Los medicamentos tienen efectos secundarios”, aseguró este jueves el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión del Consello de la Xunta. Indicó que “hay muy pocos que no los tengan, incluso una aspirina reiteradamente consumida por personas con úlceras puede provocar problemas no menores”.

Por ello, dejó la pelota en el tejado de la Agencia Europea del Medicamento. “En este caso la EMA tiene una relevancia especial, porque la adquisición de vacunas se está llevando a cabo por un proceso de compra centralizada orientado por las autoridades europeas”, apuntó, añadiendo que, por el momento, la institución reguladora europea “aconseja seguir usando AstraZeneca”.

Además, el titular de la Xunta incidió en que, “en nuestra opinión, sigue siendo más seguro para la vida de las personas vacunarse con estas dosis que un contagio por el COVID”. “En este sentido nos tenemos que mover”, sentenció, apuntando que “en España ya hay 100.000 muertes y en Galicia 2.300 derivadas de la pandemia, mientras que hay algunos decesos en el mundo que no se sabe si han tenido relación directa con la vacuna o no”.

LAS PERSONAS CON SÍNTOMAS SERÍAN INMEDIATAMENTE ATENDIDAS. Por otro lado, y una vez ya comunicado que la vacuna de AstraZeneca dejará de administrarse a menores de 60, con mayor propensidad en mujeres a desencadenar “algún efecto secundario adicional”, Feijóo realizó un llamamiento a la prudencia.

“Se conoce la sintomatología (de esos efectos adversos) y, ante una determinada dolencia o insuficiencia respiratoria estarán alerta los servicios sanitarios para asistir”, afirmó.

TRES SEMANAS PARA DECIDIR. Habrá que esperar unos meses para ver qué se determina sobre segundas inoculaciones. Ante la preocupación generada también en aquellas personas que ya han sido inoculados con la primera dosis de AstraZeneca y se encuentran en estos momentos en el limbo de si podrán recibir la segunda o qué solución se les dará, el presidente gallego indicó que, según las previsiones de la Xunta, “no necesitamos segundas dosis de AstraZeneca hasta principios del mes de mayo”.

Por tanto, lo que se hará será “vacunar de 60 a 65 años ahora y dejar sin vacunar a los de menos de 60”, aunque “aquellos menores de 60 que están pendientes de esa segunda dosis no van a tener necesidad de ella hasta principios del mes de mayo”.

“Tenemos por delante tres semanas para ver la posición de la EMA, que puede ser favorable a administrar la segunda con la vacuna de otra farmacéutica o dejar a esas personas con solo una dosis, porque el nivel de inmunidad parece estar en torno al 70%” tras administrarse un único vial, explicó Feijóo. Así, no aportó una solución clara por el momento.

¿SERÍA LA SPUTNIK UNA ALTERNATIVA A LA FALTA DE VIALES? Sobre los últimos contactos de algunas comunidades españolas, como Madrid, con las autoridades rusas para solicitar precontratos de compra de la vacuna Sputnik V, el titular del Gobierno gallego se mostró tajante: Galicia no adoptará esta posición.

“Los fármacos que pueden estar en el mercado en otros países sin la autorización de la Agencia Europea del Medicamento no se pueden comercializar en Europa ni, mucho menos, adquirir”, dijo Feijóo, que indicó que, aún en el caso de que la EMA llegase a aprobar la Sputnik tras su evaluación, “aún debería pasar luego por la Agencia Española del Medicamento”.

ESTA ES UNA LUCHA CONJUNTA Y NO SE TRATA DE IR CADA UNO POR SU LADO. Así, consideró que “que una comunidad autónoma pueda adquirir vacunas que el estado no adquiere es una decisión de enorme calado que debe ser evaluada en el Consejo Interterritorial”.

“Entiendo que haya presidentes que, ante la incerteza del avance de fechas que luego no se cumplen --pues las dosis no llegan--, traten de solucionar estos asuntos con mayor rapidez, pero conviene ser muy reflexivos y evaluar las consecuencias de ir cada uno por su parte, porque podemos derivar en tensiones no menores”, aseveró el jefe del Gobierno autonómico.