Feijóo se extraña de que la vacuna ‘margine’ nuestros tres aeropuertos

Las vacunas, como el coronavirus, no eligen la puerta de entrada. Pero las autoridades sanitarias del Ministerio de Sanidad, sí. Y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóó, le sorprende que habiendo tres aeropuertos en la comunidad gallega éstas hayan sido enviadas vía Oporto, precisamente el principal rival de los aeródromos de la autonomía que gobierna.

En este sentido, pronto se olvidó de la declaración amistosa que anteayer mismo realizó conjuntamente con el presidente electo de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal (CCDR-N), António Cunha. No olvidó sus palabras en favor de relanzar la alianza de los dos territorios a ambos lados de la frontera que conforman la Eurorregión, pero quiso poner en valor las infraestructuras de su comunidad, para las que exigió un poco más de respeto a Madrid.

El presidente del Gobierno gallego, tras la celebración del Consello de la Xunta de ayer, se mostró extrañado por esta circunstancia, aunque a fin de cuentas reconoció que “lo importante” es que las vacunas ya están en Galicia y expresó su deseo de que el Gobierno “mantenga todas las dosis comprometidas” en los próximos envíos, aunque reiteró que son “insuficientes”.

Durante la conferencia de prensa posterior a la última reunión del año de su gobierno, el titular de la Xunta explicó que durante la jornada de ayer martes se continuó vacunando a personas mayores y a trabajadores de residencias con las vacunas restantes del primer día de vacunación, que fue el pasado domingo.

En su intervención destacó la importancia de este proceso de vacunación y también los datos que presenta Galicia en la evolución de los contagios y de la enfermedad, que ofrecen “cierta estabilidad” a lo largo de todo el mes de diciembre, aunque aún no se computaron los días festivos de Nochebuena y Navidad, cuando se permitió la movilidad por razones de reencuentros familiares.

Feijóo señaló que habrá que esperar al día 10 de enero, aproximadamente, para computar los datos de todas las fiestas navideñas y poder hacer un balance más real y definitivo. Pero insistió en que a día de ayer las camas UCI ocupadas por pacientes COVID-19 suponen el 8 por ciento del total, frente al “más del 20 por ciento” de media en España. También incidió en que los ingresados en planta ocupan el 4,5 por ciento de las camas convencionales, frente al 10 por ciento de media en el resto del país.

En cuanto a las medidas decididas por el comité clínico, además de volver a permitir la movilidad en lo días festivos, hasta el 1 de enero a las 23.00 horas, Núñez Feijóo llamó la atención sobre la decisión de retrasar la apertura de los locales de hostelería hasta las 11 de la mañana el primer día del año. “Si hacemos un esfuerzo durante la noche parece razonable hacer otro esfuerzo de madrugada”, razonó.

El presidente de la Xunta, finalmente, también confirmó que Consello celebrado ayer autorizó la contratación de la conservación y del transporte de las vacunas para el próximo año.

Y por parte del Gobierno central, sus portavoces y representantes evitaron a toda costa ayer martes iniciar cualquier polémica sobre las vacunas tras las críticas recibidas, ya que además de la que suavemente deslizo Feijóo a cuenta de los aeropuertos gallegos que la vacuna margina, el PP nacional denunció el etiquetado de las cajas y el reparto de dosis entre las comunidades autónomas. “No hemos hecho disputa en la lucha contra la pandemia y no la vamos a hacer de la vacunación”, zanjó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preguntado por la cuestión en su conferencia de prensa donde hizo balance de su primer año de legislatura.

Desde el Ministerio de Sanidad, su titular, Salvador Illa, manifestó que “a mí ese tipo de comentarios que hacen otras formaciones políticas prefiero no entrar a comentarlos y calificarlos. El esfuerzo de vacunación que está haciendo toda Europa y el país ofrece un rayo de esperanza e intentar hacer una disputa política de este asunto me parece que está fuera de lugar y no voy a entrar”, sentenció en declaraciones a Televisión Española.