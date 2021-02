Hostelería disgustada tras la apertura

Ribeira. “Nosotros preferiríamos que se esperase un poco de tiempo más, pero con un plan de rescate, para que no hubiese ningún contagio ni ninguna cuarta ola y ya poder abrir sin tanta limitación, ya no solo de aforo, sino de horario”, afirma Antonio Lijó, propietario del Café Plaza en Ribeira, una localidad que se encuentra en riesgo alto. “Con la limitación de horario perdemos las cenas y solo se pueden servir comidas, por lo que a las tres de la tarde es como si se acabara todo”, indica.

Es por ello que, “lo mejor sería lo que están haciendo en países como Portugal, Francia o Alemania, que están rescatando a la hostelería dándole un tanto por ciento de lo que ganaron en el año 2019, para que después, cuando los datos sean buenos, podamos abrir con normalidad”.

El hostelero recuerda que “el verano fue medianamente bueno”, pero “por querer recuperar el verano y la Navidad, todo se vino abajo”. Por eso considera que “lo mejor es que nos dejasen cerrados, pero nos pagasen el paro como a cualquier obrero”.

También denuncia que “no están llegando las ayudas y seguimos pagando autónomos, agua, alcantarillado, basura, potencia de luz... Todo como siempre y con ingresos cero”, ya que “las ayudas tienen muchísima letra pequeña y casi nadie puede llegar a conseguir nada”.

En su caso particular, el cierre afectó todavía más, porque su local también vivía del ocio nocturno, actividad que no se puede practicar desde el pasado verano. Con todo, tener que cerrar las puertas sería un dolor muy grande, no solo económico, sino también sentimental.

El Café Plaza lleva abierto desde el año 1975. “Es un local familiar, era de nuestros padres, en el año 1992 se jubiló mi padre y lo cogimos los dos hermanos, siguiendo con la tradición familiar de nuestros padres y abuelos, es algo que te toca, no lo eliges”. Además, “mi hermano incluso nació en esta casa, llevamos toda la vida aquí, trabajamos y llevamos toda la vida aquí”.

Su única esperanza, como la de muchos otros gallegos, está puesta en la vacunación. “De cara a que estén vacunados los mayores de 60 años veo bien la cosa, porque los ingresos en uci y planta suelen ser de 70 para arriba, de 60 muy pocos y de ahí hacia abajo apenas nada, entonces cuando esté vacunada toda esa parte de la población ya la gente va a salir a la calle con más tranquilidad, con naturalidad, aunque con mascarilla, pero ya no habrá tanto pánico ni miedo y cada vez los contagios serán menos”, idealiza Antonio.

La situación es tan difícil ahora que “incluso pensé en dejarlo en estos momentos, pero cuando ya te coge con una edad es más difícil”.