Los buenos resultados en lo que respecta a todos los indicadores pandémicos que ha acumulado la comunidad gallega en las últimas semanas han hecho posible que a partir del viernes se relajen las restricciones, sobre todo en lo que a hostelería y reuniones de no convivientes se refiere.

Así, con carácter general, los establecimientos hosteleros del conjunto de Galicia podrán permanecer abiertos hasta las 21.00 horas --excepto en los tres municipios en restricciones máximas: Vilardevós, Maside y Paradela-- y los aforos de los mismos quedarán limitados a la incidencia del ayuntamiento en el que se encuentren. Además, las reuniones pasarán de un máximo de cuatro no convivientes a seis, siempre y cuando estos encuentros se produzcan en el seno de la hostelería o en actividades de exterior, ya que en domicilios no se recomienda realizar quedadas con no convivientes.

Asimismo, otra novedad importante recae en el anuncio de que la movilidad se recupera en el conjunto de la comunidad gallega, a excepción de los tres ayuntamientos perimetrados. Todos los demás, indepedientemente de su incidencia, podrán desplazarse a otros con mayor o menor nivel de riesgo. Esto es, si vives en un ayuntamiento con una incidencia entre 250 y 500, pese a estar en riesgo algo, podrás desplazarte hasta otra localidad aunque su número de casos por cien mil habitantes a 14 días sea de menos de 150.

En concreto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, compareció este miércoles en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados en el Comité Clínico, asegurando que “se ralentizó” el ritmo de bajada, pero “no se produjeron importantes repuntes tras la apertura del día 17 de febrero y la posterior, en el sector de la hostelería, del día 25”. Y es que la realidad en estos momentos es que el 85% de la población gallega se encuentra en un estadío en que el número de casos por cada cien mil habitantes es inferior a 250, lo que, en consideración de Feijóo, evidencia “que los gallegos actúan cada vez con mayor responsabilidad”.

Así las cosas, el proceso de apertura “gradual y paulatino” debe continuar, según informó el titular de la Xunta, que destacó que debe mantenerse la “prudencia” para “no tener que volver a atrás en el proceso de apertura, algo que resultaría nefasto para la economía”, tratando de “evitar un repunte de contagios y una cuarta ola, que ya empieza a ser un riesgo cierto en algunos países de la Unión Europea”.