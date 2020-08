Illa demanda “contundencia” ás comunidades ante un novo record na cifra de infeccións

Santiago. O Goberno pediu onte que as novas restricións acordadas para frear o coronavirus aplíquense “co máximo rigor”, nunha xornada na que Sanidade rexistrou a cifra máis alta de positivos nas últimas 24 horas desde finais de maio: 3.715.

Desta cifra de novos positivos, cabe salientar que o 41 % (1.535) foron notificados pola Comunidade de Madrid, que duplica as cifras notificadas o pasado martes.

Segundo as cifras de Sanidad, séguenlle, a distancia, o País Vasco, con 472 casos, e Aragón, con 466. Pero os positivos aumentan en practicamente todas as comunidades, evolución que xa temían as autoridades sanitarias tras o 15 de agosto a pesar de suspenderse as festas en todo o país, como sinalou a principios de semana o director do Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias, Fernando Simón.

Neste contexto, o Executivo chamou ao cumprimento estrito das medidas de prevención tras unha nova reunión de seguimento da pandemia, na que participaron o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, o ministro de Sanidade, Salvador Illa, e Simón.

Os responsables autonómicos reuníronse despois no Consello Interterritorial de Saúde co responsable do departamento de Sanidad, quen lles instou a actuar “con contundencia”.

A maioría das comunidades xa ditaron normas propias coas últimas medidas consensuadas, que inclúen o peche do lecer nocturno e a prohibición de fumar en espazos públicos se non se pode gardar a distancia de dous metros, e en Madrid entrarán en vigor esta medianoite.

Con 35 falecidos pola covid-19 na última semana, a comunidade madrileña supera o milleiro de hospitalizados con coronavirus e segue realizando probas masivas nas zonas con maior número de casos.

Tres hospitais madrileños, o Gregorio Marañón, o 12 de Outubro e o Hospital Universitario de Móstoles, decidiron suspender cirurxías do seu servizo ambulatorio ou de quirófanos de tarde ante o crecemento das cifras de positivos.

As residencias da rexión atópanse actualmente nunha situación de nivel tres (o máximo), un escenario no que afrontan unha “elevada” probabilidade de que unha persoa do exterior introduza o coronavirus e implica a posta en marcha das medidas máis restritivas en canto a visitas e ingresos.

No balance do Ministerio de Sanidade, Cataluña só aparece con 244 novos positivos nas últimas 24 horas, pero as cifras da Generalitat, tras varios días de descenso, son moito máis elevadas, con 817 novos positivos (250 máis que a véspera) e sete vítimas mortais. A través de Twitter, o presidente da Generalitat, Quim Torra, sinalou que se vive unha situación “complexa” e ameazou con tomar medidas “máis drásticas” se persiste a actual evolución.

Tamén o presidente da Junta de Andalucía, Juanma Moreno, deixou claro que ao seu Goberno non lle “vai a tremer o pulso” á hora de tomar novas medidas, “por moi dolorosas que sexan”. Segundo as cifras do Ministerio, Andalucía sumou nun día 261 positivos, pero a comunidade elévaos a 578, a maior cifra diaria dos últimos meses.

As autoridades sanitarias do País Vasco, onde entraron xa en vigor as novas restricións, informaron pola súa banda de 510 novos contagios nas últimas 24 horas –189 máis que o martes– e tres mortos a consecuencia da covid-19 durante a pasada semana. Cifras próximas arroxa Aragón, co foco na cidade de Zaragoza: dos 467 novos contagios na comunidade, 394 corresponden á capital, segundo informou a súa Dirección Xeral de Saúde Pública.

Preocupa en moitas rexións a situación das residencias, onde tamén se aplican as novas restricións de visitas e de probas PCR, mentres se suceden os brotes. A súa patronal, o Círculo Empresarial de Atención a Persoas (CEAPs), pediu este mércores que sexan tratadas como unha “cuestión de Estado” para evitar diferenzas entre os distintos territorios. Mentres, cada consellería continúa analizando os novos positivos para detectar unha posible transmisión comunitaria e séguense decretando illamentos selectivos. redacción