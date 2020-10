Inquietud entre el comercio y asociacionismo de Teo y Ames

A Maía. No hay duda: si los consultados opinan que el cierre perimetral de Ames, Teo y Vimianzo va a repercutir positivamente en la mejora de las condiciones sanitarias, no es menos cierto que también alertan sobre su negativa impronta tanto en la economía como en la buena marcha del asociacionismo.

Así lo apuntaba el presidente de la Xuntanza de Empresarios de Ames, XEA, quien dejaba claro que el cierre perimetral de su municipio “penso que é necesario sanitariamente, porque senón imos ir a peor, pero moi fastidiado economicamente para o comercio local”.

Por su parte, la primera teniente de alcalde teense, la socialista Uxía Lemus, divulgaba que “se desde a Xunta aplican estas medidas, é que os datos en Teo non son preocupantes, son dunha emerxencia extrema”, remitiéndose a la labor de control que asume la Policía Local (agentes que en la jornada del jueves denunciaron a un vecino por incumplir su obligación previa de confinamiento) .

En cuanto a la repercusión en las reuniones de colectivos sociales, desde la Plataforma Casalonga Limpa de Residuos era una de sus portavoces, Norma Pillado, la que confirmaba que “hai tempo que as reunións xa non as podemos facer de xeito conxunto”, lamentando que “só uns poucos” puedan sumarse a través del grupo de whatsapp o por videoconferencia a las mismas. Y, precisamente, de ese colectivo que dispone de la tecnología y medios no suelen formar parte los colaboradores de la tercera edad, un grupo social “fundamental para nós polo seu apoio e labor de vixiancia” que esperan puedan seguir realizando, aunque sea a título individual en la mina. Entre las últimas acciones de la plataforma figura una petición a la valedora do pobo “para que peche a canteira” cuanto antes.

En Teo sumaban ayer 73 positivos y en Ames, 114,

En Vimianzo, la alcaldesa, Mónica Rodríguez, dice que carece de las cifras concretas de afectados pero “polo que nos dín é un brote moi importante e hai moitos máis dos 50 casos que se dicían”.

Por ello, reconoce que hai “moita preocupación” y que procede tomar todas las medidas necesarias “aínda que coido que se debeu actuar antes”. Pide a todos los vecinos “extrema pruedencia e seguir as recomendacións”. Además, el Concello habilitó los números 648 240217 (Protección Civil, 617 484852 (Policía Local) y 604 034557 (Servizos Sociais 24 horas) para prestar ayuda a quienes lo necesiten.

Respecto a las medidas que afectan a la hostelería, señaló que “hai certa confusión”, especialmente en cuanto a las restricciones en los restaurantes “que esperemos aclare Sanidade nas vindeiras horas”, afirmó.

En la capital local varios locales hosteleros llevan ya varios días cerrados, al estar sus responsables afectados por la covid-19, y ayer otros establecemientos decidieron cerrar de forma voluntaria ante la crítica situación. m.m.-j.m.r.