La polémica de la vacunación llega a la cúpula militar después de que una veintena de políticos haya recibido la dosis

MADRID. EP. La vacunación del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y otros cargos militares ha acrecentado en las últimas horas la polémica sobre las personas que han recibido la primera dosis de la inyección contra el coronavirus a pesar de no ser grupos de riesgo. Esta lista cada vez es más grande, y en ella aparecen desde más de veinte políticos, entre consejeros, alcaldes y concejales, hasta altos cargos públicos, directivos de una empresa de ambulancias o informáticos.

En la mañana de este viernes se ha conocido que el JEMAD, el general Miguel Ángel Villaroya, y otros cargos de la cúpula militar han recibido la primera dosis de la vacuna dentro del plan de vacunación de las Fuerzas Armadas.

Ante esto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que no conocía la información hasta verla publicada en los medios de comunicación y ha pedido un informe al JEMAD para conocer en detalle el protocolo que se ha seguido para establecer las prioridades de vacunación dentro del EMAD.



AL MENOS 22 CARGOS POLÍTICOS YA CON LA PRIMERA DOSIS

Esta polémica se suma a los cargos políticos que ya se han vacunado, y cuyo número conocido supera la veintena. De este modo, al menos dos consejeros autonómicos --en Murcia y Ceuta, ambos del PP--, once alcaldes --siete del PSOE, dos del PP, uno de JxCat y otro de CDEI-- y siete concejales --tres del PP, tres del PSOE y otro de JxCat--, además de dos directores de Hospital en el País Vasco, ambos del PNV, los que se han vacunado a pesar de no pertenecer al primer grupo de vacunación.

El Ministerio de Sanidad estableció que los primeros que recibirían las vacunas contra el Covid-19 serían los residentes de los centros de mayores y personal sanitario y socio sanitario. Estos ciudadanos empezaron el pasado 27 de diciembre a vacunarse con las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, y en los últimos días se ha incorporado también la vacuna de Moderna.

Los cargos políticos que decidieron administrarse la primera dosis de la vacuna sin corresponderle han alegado en muchos casos que se la inyectaban porque sobraban dosis. Además, el consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, justificó este hecho porque sino se la ponía él tampoco se la inyectaban sus técnicos. "No me gustan las vacunas", añadía.

Este consejero de Sanidad aún no ha dimitido, pero sí lo hizo su homónimo en el Gobierno de Murcia, Manuel Villegas, también del PP, que decidió presentar su renuncia por inyectarse tanto él como altos cargos de la Consejería la vacuna contra el Covid-19. Eso sí, Villegas renunció a su cargo en la tarde del miércoles después de haber descartado dimitir por la mañana.



POLÍTICOS VACUNADOS POR CCAA

La Comunidad Valenciana es la que más políticos tiene ya con la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 inyectada. En total, seis cargos políticos han recibido esta vacuna: el alcalde de El Verger (PSOE); la alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives (PSOE); el primer edil de Rafelbunyol (Valencia), Fran López (PSOE); el concejal de Sanidad de Orihuela (Alicante), José Galiano (PP); el alcalde de La Nucía (Alicante), Bernabé Cano, --que a su vez es diputado provincial-- y el concejal de Sanidad de la localidad, Manuel Alcalá, ambos del PP.

Por su parte, Andalucía tiene a tres alcaldes y un concejal que ya se han vacunado. Estos son los primeros ediles de Torrecampo (Córdoba), Francisca Alamillo (PSOE); Alcaracejos (Córdoba), José Luis Cabrera (PSOE); El Guijo, Jesús Fernández, de Ciudadanos Demócratas e Independientes (CDEI) y la concejala de Salud de Bonares (Huelva), Dolores del Rocío Galán (PSOE).

Seguido va la Región de Murcia, con tres: el ya exconsejero de Sanidad, Manuel Villegas, además del concejal del ayuntamiento de Murcia, el responsable de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello (PP), y la alcaldesa de Molina de Segura (Murcia), Esther Clavero (PSOE).

Cataluña tiene a dos políticos vacunados: el primer edil de Riudoms, en Tarragona, Sergi Pedret, y un concejal del mismo municipio, ambos de JxCAT. Además, en el País Vasco los directores de Hospital de Basurto y Santa Marina, del PNV, han dimitido por vacunarse.

Por su parte, Asturias tiene a una concejala vacunada en el municipio de Castrillón, Carmen Piedralba (PSOE). También hay uno en Extremadura, un concejal 'socialista' en Plasencia (Cáceres); otro en Castilla y León, el alcalde de Villavicencio de los Caballeros (Valladolid), Alberto de Paz (PSOE).

Aragón cuenta con el primer edil de Luesia (Zaragoza), Jaime Lacosta, del PP, ya vacunado.

INFORMÁTICOS Y DIRECTIVOS

También se ha conocido que un grupo de 17 informáticos del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, en Galicia, habían recibido la primera dosis que, desde la gerencia de este área sanitaria, lo achacan a un "error".

Además, en las últimas horas han aflorado varias denuncias que apuntan a que directivos de la empresa Ambuibérica, de ambulancias, se habrían vacunado antes que el personal sanitario de esta empresa que trabajan en Cantabria y en las provincias castellanoleonesas de Valladolid y Zamora.

Estas personas por tanto se sumarían a los cargos públicos en diferentes Comunidades Autónomas que ya han recibido la vacuna contra el coronavirus pese a no pertenecer a grupos de riesgo. En este sentido, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, cifraba en 200 las personas que ya se habrían vacunado en la región valenciana pese a no ser del primer grupo de vacunación.

En la Región de Murcia, además del consejero de Sanidad, que ya dimitió, al parecer se habrían vacunado más de 400 altos cargos y funcionarios de esta Consejería.

PUIG PLANTEA EL DEBATE DE NO ADMINISTRARLES LA SEGUNDA DOSIS

Tras el incremento de casos de cargos que se han vacunado a pesar de no pertenecer al primer grupo de vacunación, Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, región donde más políticos han recibido la primera dosis, ha planteado el debate de que estas personas no reciban la segunda dosis. "Lo digo con total contundencia", aseguraba el presidente valenciano, que cifraba en 200 las personas que habrían recibido en la Comunidad Valenciana la primera dosis de la vacuna a pesar de no ser grupos de riesgo.