La próxima semana arranca la vacunación en menores de 59 con Pfizer y Janssen

Galicia sigue avanzando a grandes pasos en el proceso de vacunación, y ya es la cuarta comunidad del estado español con más población vacunada con la primera dosis, cinco puntos por encima de la media española. Y, el rápido ritmo de inmunización permite que nuevos grupos etarios se sumen a la lista de los próximos en ser citados para vacunarse.

Los siguientes en entrar en este club de ya inoculados con al menos una dosis serán los menores de 59 años y mayores de 55, que recibirán dosis de Pfizer o de Janssen, ya que las otras dos candidatas –AstraZeneca y Moderna– no están indicadas para este tramo de edad.

A lo largo de esta semana, mientras tanto, se están inyectando viales a 245.000 personas. Este jueves, en la última campaña, fueron 50.000 los llamados a vacunarse en los puntos de citación masiva de las siete grandes ciudades gallegas. Hoy y mañana se continuará dando las primeras dosis al grupo de 60 a 65 años y también con las del de 65 a 69. De este modo, previendo que la próxima semana se termine de administrar las primeras dosis a las personas de 65 a 69, Feijóo aseguró que ya sería factible comenzar con los menores de 59 hacia abajo.

SE VACUNARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS MARINEROS DE LA FLOTA DE ALTURA Y LUEGO A LOS DE BAJURA. Por lo que respecta al inicio de la campaña de vacunación en los marineros, el presidente de la Xunta celebró que “tras mucho insistir e insistir, nos han autorizado para que el Instituto Social de la Marina nos pueda pasar los datos para poder empezar a dispensar la vacuna entre los marineros gallegos de forma rápida”. Lamentó, eso sí, que este proceso no pueda ser llevado a cabo por el propio instituto, y “no porque no quiera, sino porque no le deja el Gobierno”.

La idea de Sanidade es comenzar a inocular en cuanto se pueda iniciar el proceso a los marineros que integran la flota de altura y de gran altura, para luego seguir por los de bajura, en función del riesgo.

Además, aunque por el momento Sanidade no se ha pronunciado sobre las dosis que se administrarán a estos trabajadores, siempre ha mantenido que la más indicada, por ser de un solo pinchazo, es Janssen.