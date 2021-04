“Las decisiones sobre vacunas no son de las CCAA”

según calvo. Las decisiones de qué vacunas, con qué criterio sanitario, a qué tramos de edad y calendario se administran “corresponden al Consejo Interterritorial de Salud y está decidido, no le corresponde a ninguna comunidad autónoma, a su manera de entender o a su fórmula política de confrontar”. Así lo afirmó la vicepresidenta Carmen Calvo en Mérida preguntada sobre la decisión del Gobierno de Castilla y León de suspender cautelarmente la vacunación con AstraZeneca y de comunidades que estarían negociando la compra de nuevas vacunas. “No está previsto que las CCAA ni nadie utilice criterios sanitarios o de carácter estrictamente técnico para hacer confrontación política a pesar de que algunos se empeñen", dijo Calvo, añadiendo que “hay quien cree que va a salvar a Europa ella sola y luego hay quien piensa que puede tomar decisiones que no garanticen la igualdad de todos los españoles, vivan en el territorio que vivan”. También defendió que el Gobierno es el que negoció el actual modelo de compra de las vacunas y su distribución, y tildó de “ridículo” que cuando Europa decide que los estados no negocien unilateralmente "haya algunas comunidades que esté negociando la nada, porque resultó más una performance que otra cosa".