Las residencias gallegas se quedan sin usuarios contagiados de COVID

··· Galicia afronta las vacaciones de Semana Santa en una situación considerablemente mejor que la mayoría de las comunidades y que muchos países de la UE. Sólo un concello, el ourensano de Beade, sigue superando los 500 casos por cien mil a 14 días, aunque su incidencia a 7 es de cero. Por encima de 250 casos hay cinco ayuntamientos: Cortegada, O Irixo, Rábade, A Pobra do Brollón, Frades y Sanxenxo. En el polo opuesto, casi 190 concellos no registraron ni un caso durante los últimos siete días. En el área de Santiago, por ejemplo, no se registraron nuevos contagios en Brión, Lousame, Negreira, A Baña, Val do Dubra, Ordes, Boqueixón y Dodro. Ames o la capital compostelana no tienen de momento tanta suerte.