“Madrid el fin de semana era como el día en que el Dépor ganó la Liga”

Santiago. “La mascarilla te la dejaste en tu casa, ¿no? Madrid es una vergüenza, Madrid es una puta vergüenza. Esto no es libertad, es una puta anarquía... Ponte la puta mascarilla, por respeto a esta gente que está trabajando (en alusión a los periodistas que estaban entrevistando)”. Esta es la frase que se ha hecho viral en las redes sociales, parte de un vídeo protagonizado por Chela Santalla, una coruñesa de cuarenta años que, una semana después de aterrizar en Madrid, se encontró ante ella un panorama que distaba mucho de entender la pandemia como se hace en Galicia: “Lo primero que me llamó la atención al llegar fue irme a una terraza a tomarme algo con una amiga y ver a todo el mundo sin mascarilla y fumando”. Esto “nada tiene que ver con A Coruña, donde ahora la gente es muy responsable y se pone la mascarilla si no está bebiendo y, además, aquellos que no la llevan puesta, reciben advertencias tanto de los camareros como de la policía”, explica.

Pero, ¿cómo llegó Chela a encenderse de tal manera que llamase así la atención de un chico que estaba siendo entrevistado? “Estaba escuchando a uno de los chavales entrevistados por un periodista en esa noche de fiesta y cómo hablaba sobre celebrar el fin del estado de alarma sin mascarilla y se me giró el cable, porque soy muy impulsiva”, cuenta, y añade que “veía que no tenían respeto alguno por dos personas que estaban trabajando”.

El chico no se quedó callado y le replicó que no tenía la mascarilla puesta porque estaba bebiendo, a lo que Chela respondió: “Pues te la sacas para beber y luego de la pones, muestra respeto por esta gente que está trabajando”.

Pero, esta no fue la única escena que vivió la gallega esa noche: “Al girar la esquina un chico se me acercó también sin mascarilla y con un ‘pedo’ considerable y me dijo: a las doce se comen las uvas, hoy es Fin de Año”. Cuando le rebatió, la llamó ordinaria.

Las calles de Madrid el fin de semana por la noche “eran como ver el día en que el Deportivo ganó la Liga en A Coruña, llenas de gente de un lado a otro sin poder ni siquiera pasar”, asegura Chela. á.p.