Más farmacias se unen al programa de cribados

Pontevedra. Nueve de cada diez farmacias de Pontevedra, hasta un total de 381, participan desde ayer en un programa de cribados poblacionales para detectar portadores asintomáticos de la COVID-19. Tras la experiencia piloto que se desarrolló la semana pasada en seis farmacias de Pontevedra y Vigo, en la que participaron 560 personas, este programa se ha extendido a toda la provincia mediante la auto recogida de una muestra de saliva. En este cribado pueden participar personas de entre 40 y 64 años que no hayan dado positivo en los últimos tres meses, no haberse hecho una PCR en los últimos quince días o no ser contacto en seguimiento, entre otros criterios. Además en el programa tampoco se pueden tener síntomas compatibles con la infección ocasionada por el virus.

Cada paciente se lleva un tubo a casa en donde debe introducir su saliva nada más despertarse, en ayudas, sin beber agua y sin lavarse los dientes previamente y, a continuación, depositarlo de nuevo en la farmacia. Las muestras se envían, a través de la distribución farmacéutica, al laboratorio de Microbiología de Vigo, en donde se analizan con la técnica de pooling. Los pacientes que dan positivo son llamados para hacer un PCR.ECG