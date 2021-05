Os galegos coa pauta vacunal completa xa son máis de 442.000

SANTIAGO. EP. Os galegos coa pauta vacunal completa contra a covid-19 superaron os 442.000 tras administrarse o 95,8% das doses recibidas pola comunidade.

Segundo datos actualizados este domingo pola Consellería de Sanidade, un total de 442.393 persoas completaron a pauta en Galicia, o que supón 123 máis que o día anterior e o 18,7% da poboación susceptible de recibir a vacina. En total, foron administradas 1.415.912 doses, que implican 36.630 máis que as postas até a xornada anterior. En relación aos grupos de poboación vacinados, por condición de vulnerabilidade recibiron polo menos unha dose 12.232 persoas con condición de alto risco --catro máis que o día anterior-- e 480 teñen a pauta completa --sen cambios--. Pola súa banda, entre as persoas dependentes non institucionalizadas recibiron polo menos unha dose 16.464 (+1) e completaron a pauta vacunal un total de 12.881 (+43). En canto ás institucionalizadas --que se empezaron a vacinar o 27 de decembro do ano pasado--, 23.502 recibiron a primeira picada --sen cambios-- e 22.840 contan coa pauta completa --una máis--.

PROBABILIDADE DE EXPOSICIÓN

Así mesmo, os vacinados na Comunidade galega por probabilidade de exposición que recibiron polo menos unha dose alcanzan os 73.977 profesionais do ámbito sanitario (+8) e 56.333 dos mesmos teñen a pauta completa (+1). A eles súmanse un total de 29.235 traballadores do ámbito socio-sanitario cunha dose (+7) e 19.355 coa pauta completa (+1). Pola súa banda, 60.340 traballadores esenciais recibiron polo menos unha dose da vacina (+13) e 2.311 completaron o proceso (sen cambios).

VACINADOS SEGUNDO A IDADE

En total, segundo a idade, recibiron polo menos a primeira picada 766.772 persoas, que implican 36.469 máis que a xornada anterior, e contan coa pauta completa 328.188, que supoñen 77 máis. En concreto, por grupos de idade foron vacinados 128.741 maiores de 85 anos (+1); 94.666 de 80 a 84 anos (+2); 130.400 de 75 a 79 anos (+8); 143.705 de 70 a 74 anos (+16); 134.030 de 65 a 69 anos (+35.677); e 160.351 de 60 a 64 anos (+339).

A estas persoas engádense 43.035 persoas de 55 a 59 anos (+431); 38.293 de 50 a 54 anos (+2); 29.265 de 45 a 49 anos (+5); 26.401 de 40 a 44 anos (+8); 19.102 de 35 a 39 anos (+2); 15.374 de 30 a 34 anos (+4); 12.474 de 25 a 29 anos (+3); 6.085 de 20 a 24 anos (+4) e 611 de 15 a 19 anos (sen cambios).

Por tanto, foron vacinadas 982.534 persoas con polo menos cunha dose no conxunto da Comunidade galega, o que supón 36.502 máis que o día anterior e un 41,6% da poboación susceptible de recibir a vacina.