Os positivos polo brote de Arteixo soben en oito, até os 39

Os casos que deron positivo por COVID-19 vinculados ao brote do ximnasio de Meicende, no municipio coruñés de Arteixo, subiron a 39 este domingo, oito máis que na xornada do sábado, informou o Servizo Galego de Saúde (Sergas).

O seguimento dos contactos que se está levando a cabo na área sanitaria da Coruña e Cee en relación a este brote e as súas ramificacións noutras zonas da área sanitaria levou a realizar 425 PCR na xornada do sábado.

Ante a "posibilidade de novos contaxios", a Consellería de Sanidade segue coas tarefas para localizar contactos e tratar de evitar novas infeccións.

Este brote é o segundo maior rexistrado polo momento en Galicia, após o da comarca da Mariña, en Lugo. A orixe do brote de Meicende sitúase nun usuario dese gimmasio que tamén traballa como porteiro dun pub de Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña), local que xa foi pechado a pasada semana.

Ademais, entre as persoas que deron positivo vinculadas a este foco están un vixiante do centro cívico de Monte Alto, na Coruña, e un traballador do matadoiro municipal da mesma cidade.

A CORUÑA. EUROPA PRESS