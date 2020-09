Pansera, investigador: El aumento del PIB no mejora la vida de las personas

El investigador italiano Mario Pansera desarrollará desde Galicia un proyecto que descarta el PIB como indicador del bienestar porque “no siempre ese incremento material se acompaña de una mejora cualitativa de la vida de las personas” y critica el crecimiento económico “indefinido”, porque el mundo tiene “recursos limitados”.

El profesor de Teoría y Gestión de la Innovación en la Universidad Autónoma de Barcelona Mario Pansera (Nápoles, 1980), que ha recibido recientemente la prestigiosa beca Starting Grant del Consejo Europeo de Innovación para realizar este estudio, cuenta, en una entrevista con Efe, que el “mensaje fundamental” de su iniciativa es una “crítica radical” al concepto de crecimiento económico.

La investigación “Prospering without growth: Science, Technology and Innovation in a post-growth era (PROSPERA)” (“Prosperar pero no crecer: comprender la innovación en la economía posterior al crecimiento”) ha sido becada con casi un millón y medio de euros de la Unión Europea para su desarrollo en cinco años.

El también doctor en Management por la Universidad de Exeter considera que se puede prosperar sin crecer económicamente de un modo ilimitado. “Desde la época de los años cuarenta nos dicen los medios, los políticos y los empresarios que el secreto para el bienestar es el desarrollo económico”, narra este profesor que vive en Allariz (Ourense) desde hace tres años.

El problema fundamental, señala, es que el indicador usado para el crecimiento económico, el Producto Interior Bruto (PIB), que mide con coste monetario, no siempre se acompaña de “una mejora cualitativa” de la vida de las personas.

“La innovación es el motor del crecimiento porque hacemos las cosas más rápido o hacemos más cosas con menos recursos”, relata Pansera, que apunta que los “beneficios” derivados de esas mejoras, a partir de la década de 1970, “han sido apropiados por unas clases sociales” y no distribuidos de forma “equitativa”.

Como consecuencia, “la renta por capital ha crecido mucho más que la renta por trabajo”, por lo que el exprofesor de la Universidad de Bristol aboga por “desacoplar la idea de que el crecimiento económico indefinido es algo bueno”.

“Si todos cortamos un bosque, As Fragas do Eume, por ejemplo, y vendemos la madera, el PIB de Galicia crece, pero Galicia es más pobre, aunque los números nos dicen que es más rica”, ejemplifica el científico.

Partiendo de la base de que el crecimiento económico “ya no es sostenible” porque “vivimos en un mundo de recursos limitados”, su proyecto persigue “otra manera de hacer las cosas”, enfocándose en “tipos alternativos de organizaciones que innovan”, aunque el resultado de su creatividad no se refleje directamente en el incremento “cuantitativo”, sino en otro tipo de mejoras.

Cuando una empresa o una fábrica incrementa su actividad, detalla, tiene dos elecciones: “puede ganar más haciendo más cosas con menos recursos o puede decidir que con el mismo sueldo todos los empleados trabajen la mitad de tiempo”. “Ya no sería un aumento cuantitativo, sino un incremento cualitativo”, expone.

Así, la primera parte de su proyecto hará un “mapeo global” estudiando casos de organizaciones de todo el mundo que ya actúan de un modo diferente y observará “cuáles son las barreras, las instituciones, los hábitos o las leyes que bloquean el desarrollo de las maneras alternativas de producir”.

El estudio, que comenzará en la Universidad de Vigo, contratará a cuatro estudiantes de doctorado y tres investigadores de prestigio internacional que trabajarán en el análisis, de modo que el 80 % del presupuesto se invertirá en personal y en su formación.

Para Mario Pansera, la beca Starting Grant supone un “cambio brutal”, porque le da la oportunidad de “decidir” en qué lugar quiere desarrollar su investigación, con una “movilidad total”, ante un sistema académico como el español que, en su opinión, “está bloqueado” por la dificultad para que un doctor en otra universidad pueda conseguir una plaza de titular. a A CORUÑA. EFE