Participación del 94 % en el cribado de A Pobra

asistencia. El cribado realizado entre personal de hostelería del municipio coruñes de A Pobra do Caramiñal alcanzó una participación del 94 por ciento y no detectó, por el momento, ningún positivo. Según fuentes del área sanitaria de Santiago-Barbanza, al screening, que se realizó el domingo en el Hospital do Barbanza, acudieron 105 personas de las 111 citadas, esto es, el 94 %. Asimismo, las mismas fuentes apuntaron que el lunes se realizó también en municipios del Barbanza un cribado entre trabajadores del tejido empresarial alimentario, al que acudieron 1.220 personas de las 1.464 citadas (el 83,3 %). A lo largo de esta semana se citarán otras 5.300 personas. Las autoridades sanitarias realizan cribados masivos en localidades determinadas en las que hay mucha incidencia o en determinados tramos de edad, en los que aparecen muchos casos puntualmente. ECG