Pfizer avanza datos positivos para evitar contagios

CAPACIDAD DEL SUERO. El consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, aseguró ayer que la compañía dispone de “datos prometedores” sobre la capacidad de la vacuna que desarrolló junto con BioNTech para evitar la transmisión del virus, aunque advirtió de que las información obtenida en los ensayos todavía no es “concluyente”. En un evento organizado por el grupo del Partido Popular Europeo, Bourla explicó que, aunque no son datos definitivos porque todavía no se efectuaron ensayos en humanos, las pruebas en animales arrojaron que la vacuna da una “protección significativa”. A su juicio, se trata de “datos prometedores” y auguró que la farmacéutica tendrá información “más concreta” a lo largo de febrero. “Estamos viendo si además de proteger a la gente, (la vacuna) también protege la transmisión del virus. No tenemos nada concluyente. Sabemos que en animales da una protección significativa para la transmisión del virus pero no hemos probado todavía en animales. Tenemos algunos datos prometedores y creo que lo sabremos en algún punto en febrero”.

El CEO de Pfizer subrayó que “la duración de la protección” que otorga la vacuna “está en la cabeza de todos” pero “hay que esperar”.