Podría la COVID causar anomalías pulmonares después del contagio

Londres. La COVID podría causar anomalías pulmonares más de tres meses después del contagio, aunque los escáneres convencionales no pueden detectarlas, según investigadores de las universidades inglesas de Oxford y Sheffield. Para este estudio, en el que participaron 10 pacientes, se utilizó una técnica de escáner novedosa para identificar daños que no pueden ser visualizados en las imágenes convencionales.

La técnica, según indicó ayer la universidad de Sheffield, utiliza gas xenón, que los pacientes deben inhalar durante una exploración por imágenes de resonancia magnética para localizar daños pulmonares. Los científicos resaltan así la importancia de poder contar con una prueba que pudiera detectar daños a largo plazo de la enfermedad provocada por este coronavirus.

El experto Fergus Gleeson, que dirige el trabajo, probó la técnica en 10 pacientes de entre 19 y 69 años. Ocho de ellos tenían disnea y cansancio tres meses después de enfermarse con coronavirus, a pesar de que ninguno había estado en cuidados intensivos o requerido ventilación, y las exploraciones convencionales no habían observado problemas en sus pulmones.

Los escáneres mostraron signos de daño pulmonar en los ocho pacientes que informaron de falta de aire, al resaltar áreas donde el aire no fluía fácilmente hacia la sangre. Gleeson planifica ahora un ensayo con unas cien personas para saber si lo mismo ocurre con las personas que no han sido hospitalizadas y no habían sufrido síntomas graves de la enfermedad.

El objetivo de Gleeson es establecer si existe algún daño pulmonar y, de ser así, si es permanente o se resuelve con el tiempo.

El experto cree que el daño pulmonar identificado por los escáneres de xenón puede ser uno de los factores de unos síntomas de la enfermedad prolongados, en que las personas se sienten mal durante varios meses después de la infección.

La nueva técnica ha sido desarrollada por un grupo de investigación de la Universidad de Sheffield dirigido por el profesor James Wild, quien dijo que ofrecía una forma “única” de mostrar el daño pulmonar causado por la infección por COVID-19 y sus secuelas. A.N.E.