Prohibidas as visitas no Hospital Universitario de Ourense salvo o "coidador principal"

As visitas na área de hospitalización do Hospital Universitario de Ourense (HUO) quedan prohibidas, salvo no caso do "coidador principal", con motivo da entrada en vigor das restricións que desde este venres limitan a mobilidade dentro do municipio para frear a Covid-19.

Segundo informou a área sanitaria de Ourense, esta prohibición de visitas "en toda a área de hospitalización" obeden á situación epidemiolóxica actual e "co obxectivo de preservar a saúde colectiva".

As mesmas fontes sanitarias puntualizaron que "tan só se permitirá a presenza do coidador/a principal, sempre que sexa necesaria", e, no caso da área de Pediatría, "a dos dous proxenitores".



OURENSE. E.P.