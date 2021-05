¿Qué se podrá hacer a partir de este domingo en Galicia?

Las libertades de todos los gallegos --a excepción de aquellos que residan en los concellos con nivel de riesgo extremo: Padrón, Cambados, Vilanova, Laza y Cualedro-- se verán ampliadas desde este domingo tras el decaimiento del estado de alarma. Adiós al toque de queda, restaurantes abiertos hasta las 01.00 horas y final del cierre perimetral que dejaba a la comunidad aislada del mundo. Estos han sido los principales anuncios realizados por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, este jueves. Pero, ¿en qué se concretan estas medidas? Recogemos una selección de dudas frecuentes en cada fase de desescalada y que pueden surgir a partir del domingo.

MOVILIDAD NOCTURNA

Si se elimina el toque de queda, ¿quiere esto decir que se puede volver a salir por la noche sin tener que preocuparse de regresar a casa aunque sean altas horas de la madrugada? En teoría sí, se puede hacer. Pero hay que plantearse otra pregunta: ¿A dónde ir? Y, ¿con quién? Y es que aunque la limitación de movilidad nocturna desaparece, discotecas y pubs seguirán por ahora cerrados, los restaurantes deben bajar las rejas a las 01.00 horas y los bares a las 23.00 horas. Así que no habrá nada abierto. Ahora, si la intención es pasear, se puede, pero mejor solo, porque la Xunta pedirá al TSXG que a partir de la una de la madrugada tampoco se permitan las reuniones de personas en exteriores.

BARES Y RESTAURANTES

Llevo desde el inicio del estado de alarma, con las limitaciones impuestas a la hostelería, sin poder ir a ver un partido de Champions –se juega a las 21.00 h y termina a las 23.00 h– a un bar. Con la ampliación horaria, ¿podré hacerlo? Efectivamente, se abre la posibilidad de estar en un bar o en una cafetería hasta las 23.00 horas, de manera que se amplía la oferta de actividades que se pueden realizar en él. Incluso puedes se puede ya ir a tomar unas cervezas ‘de noche’.

Hasta ahora no me animaba a salir de cena porque para poder volver a casa antes de las once tenía que empezar a cenar a las ocho y media, muy temprano para mí. ¿Tendré ahora más flexibilidad horaria? Sí, desde luego. Los restaurantes ya pueden abrir puertas hasta las 01.00 horas, siempre con registro previo de clientes. Esto significa que también habrá más posibilidades de encontrar un hueco si se pretende salir a cenar, pues hasta ahora en ciertas zonas había prácticamente que reservar con una semana de antelación para tener sitio.

¿Cuál es la limitación de aforos en estos momentos? ¿También se ha visto ampliada? Lo cierto es que no. El aforo de cada establecimiento, independientemente de que sea un bar o un restaurante, continúa limitado a la incidencia del municipio en el que se encuentra. Así, en zonas en riesgo medio-bajo el interior puede estar al 50 % y el exterior al 75 %; en el riesgo medio, el interior al 30 % y el exterior al 50%; en riesgo alto, el interior tiene que permanecer cerrado y solo se permiten terrazas al 50 %; y en riesgo extremo toda la hostelería tiene prohibido abrir.

REUNIONES SOCIALES:

¿Ya puedo reunirme con más de seis amigos en la calle? ¿Y en un bar? No, las limitaciones a las reuniones sociales permanecerán inalterables. De este modo, las reuniones sociales siguen limitadas a seis personas en exterior y cuatro en interior, ya sea en un bar o en un domicilio, es indiferente. Además, en este último caso es importante resaltar que las reuniones en casas no se pueden prolongar más allá de las 01.00 horas de la madrugada, para evitar que se trasladen los bares a los domicilios.

MUNICIPIOS CERRADOS:

Vivo en Padrón, que es uno de los municipios que se encuentran en riesgo extremo, ¿qué podré hacer a partir del domingo? ¿Cuáles son mis limitaciones? Las mismas que hay en estos momentos, no cambiará nada. En Cambados, Vilanova, Laza, Cualedro o Padrón se prohíbe salir del término municipal, la hostelería no podrá abrir, se impide mantener reuniones sociales y, además, habrá toque de queda fijado a las 23.00 horas, como hasta este momento.

VIAJES Y TURISMO:

Llevo mucho tiempo sin viajar y ya estoy deseando coger un vuelo este verano, ¿podré hacerlo? Que se levante el cierre perimetral solamente quiere decir que los viajeros de otros países, sin importar el que sea, podrán entrar en Galicia libremente, pero que un gallego pueda salir de la comunidad hacia otro territorio depende de la normativa vigente en el país o comunidad de destino y si este ha levantado o no su cierre perimetral. Eso sí, quienes regresen a Galicia tendrán a tu disposición estands para poder realizar un test de antígenos en los aeropuertos.

Tengo familia fuera y quiere venir a pasar las vacaciones aquí a Galicia, ¿podrá entrar como turista? Sí, sin problema, eso sí, si viene de algún país de riesgo, esto quiere decir, con incidencia alta –por encima de los 250 casos por cada cien mil habitantes–, entonces tendrá que inscribirse en el Rexistro Oficial de Viaxeiros para ser llamado poco después de su llegada a realizarse una prueba PCR. Ahora bien, sí que es cierto que a partir de ahora se permitirá esa llegada del turismo, sin mayor motivo que venir a disfrutar de nuestra comunidad.

RESIDENCIAS DE tercera edad:

Tengo a mis padres ingresados en una residencia para mayores y me gustaría que pudiesen venirse a casa unos días, ¿ya podrían? Sí, gracias a la vacunación en prácticamente el 100 % de los usuarios de residencias de mayores de la comunidad, los mayores podrán gozar de más libertades. Una de ellas será la posibilidad de salir a pasar largas estancias en casa de sus familiares. El mínimo es de cinco días, para evitar que estén entrando y saliendo continuamente del centro, con el riesgo que esto puede suponer, y a su vuelta se les realizará una prueba de detección para evitar complicaciones.