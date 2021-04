¿Quieren los inoculados con una dosis de AstraZeneca ponerse la segunda?

Santiago. “Yo me he vacunado con AstraZeneca el 17 de marzo y estoy esperando por la segunda dosis”, cuenta José Seijas, farmacéutico de 40 años en el CHUS que se dedica a la prueba de fármacos para el corazón. Le tocó AstraZeneca porque “estoy contratado por la Fundación Miguel Domínguez, no directamente por el Sergas, entonces a los jóvenes nos dieron estas dosis y a los del Sergas las de Pfizer”. En su caso, “la experiencia fue muy buena, porque realmente tuve solo pequeños dolores musculares, mialgias, lo que se conoce como síntomas seudogripales, durante 24 o 36 horas, algo que no me impidió ni siquiera acudir a trabajar”, asegura.

A la espera de la segunda dosis, cree que “nos van a vacunar, porque sería un poco desperdiciar la vacuna dar una sola dosis”. Además, en su caso, “al estar en el entorno sanitario creo que nos van a priorizar un poco para que se nos ponga la segunda dosis”. Considera que, “como queda un mes y esto cambia muy rápido, creo que se volverá a vacunar con AstraZeneca cuando a mí me toque la segunda dosis”.

Y es que, entre las opciones que se barajan, él preferiría “que se me pusiera AstraZeneca, porque los ensayos clínicos que se han aprobado son con las dos dosis de AstraZeneca, con lo cuál se mantendría la eficacia de la vacunación”. Y, aunque sabe que hay en marcha estudios en los que se combinan viales de AstraZeneca y Pfizer, “y son positivos”, “como aún están en marcha hay que basarse en las evidencias que tenemos”. “Yo apostaría por AstraZeneca”, sentencia.

Por otro lado, en caso de que solo se les deje con una dosis, se muestra reticente. “Si es en beneficio de vacunar a gente mayor porque se produce un problema logístico y hay que entender que no hubiese vacunas para todos, entendería que se reservase, por ejemplo, mi segunda dosis para el cupo abierto ahora de 65 a 69 años”, explica. En caso contrario, preferiría tener su segunda dosis.

Preguntado sobre si alguna vez tuvo dudas al ver los trombos en las noticias, asegura que “me siento totalmente seguro, porque los efectos que se recogieron a nivel mundial son de 1 a 4 entre un millón, cuando si enfermas por COVID tienes una posibilidad del 16 % de tener un trombo”.

De hecho, como farmacéutico indica que, “hay multitud de fármacos comercializados que tienen mayor porcentaje de producir trombos, pero no salen en los medios”. Lo que apuesta por hacer es “estudiar las personas que tienen una predisposición genética a sufrirlos y averiguar cómo se pueden tratar”. Á.p.