Raios de sol para a hostalaría de Santiago

Brindis ao sol cunha cervexa na man. Esa foi a estampa predominante entre media mañá e as seis da tarde de onte na capital galega, onde a reapertura da hostalaría chegou acompañada do bo tempo. Espazos como as terrazas de Praza Roxa, Porta Faxeira, Cervantes ou o Preguntoiro tiñan pouco espazo libre. Tamén fora da zona centro, coma no barrio de San Lázaro ou nos Concheiros, os veciños demostraron que as ganas de desfrutar dun café con leite no bar eran abundantes. “A caña de mediodía non a perdoo este venres, vou inda que diluvie”, a frase é dun deses clientes que onte buscaba sitio no bar.

“Hoy por primera vez en tiempo vi alegría en la calle. Parecía primavera”, engadía outro veciño. Locais de hostalaría da cidade, como o Gonzaba, o ArteSana Gastrobar ou o Café Altamira animaban onte aos clientes a pisar de novo os seus establecementos tras tantos días de peche. De feito, en La Flor, nas Casas Reais, tiraban de sorna co letreiro Abrimos hasta que nos dejen, todos los días. Entre os clientes predominaba a xente moza desexosa de atoparse de novo cos amigos, e non faltaron os selfies nas terrazas para inmortalizar o momento. Tras as experiencias pasadas, predomina unha sensación de que toca aproveitar o momento, por se a situación empeora de novo. De feito, a abundante presencia de xente nalgunha das terrazas ou en grupo polas rúas foi un feito de denuncia para moitos veciños da cidade. Indignados, observaban como moitos clientes non permanecían coa máscara posta o tempo debido, a falta de sinalización de mesas inutilizadas ou a presenza de persoas que se paraban na rúa formando grandes grupos.

Neste sentido, cabe recordar a mensaxe da asociación de hostaleiros pedindo á clientela que se comporte para non obrigalos a facer de policías e solicitando ás autoridades ferramentas para controlar os aforos. De momento, teñen uns días para adaptarse ao novo sistema de códigos QR. Desde a concellería de Seguridade Cidadá, inciden en que se está a reforzar a presencia policial. De feito, onte houbo controis pola tarde en zonas moi frecuentadas, como Porta Faxeira. Unha das veciñas que onte estivo na zona de Porta Faxeira, expresaba “como empecemos como hoxe, en maio estamos de novo todos na casa”.

COMERCIO. A relaxación das restricións para a hostalaría están acompañadas do levantamento do peche perimetral do concello que, salvo unha semana en decembro, levaba nesa situación desde principios de novembro. Coa maior afluencia de xente na capital galega, os comerciantes notaron o aumento de clientela, especialmente nas grandes superficies comerciais. Áreas de compras como a de Costa Vella recuperaron os seus atascos habituais, e os traballadores dos centros comerciais comentaban onte a maior afluencia de xente. Cabe recordar que superficies como As Cancelas, El Corte Inglés ou Área Central víronse obrigadas a permanecer pechadas durante as fins de semana do último mes, salvo as áreas de alimentación e outros básicos.

Tamén os traballadores dos comercios do Ensanche ou do casco histórico notaron a presenza de máis curiosos que, aproveitando a saída, se detiñan a observar os escaparates. Locais como O vestidor de Alicia publicitaban onte nas súas redes sociais as prendas rebaixadas nos últimos días de descontos, nunha chamada aos clientes. Durante as últimas semanas, aqueles que podían entrar na cidade cunha causa xustificada -traballar ou ir ao médico- non podían en cambio realizar compras, feito que lle restou moita actividade ao comercio. De feito, os propietarios de pequenos locais da zona centro de Compostela levaban semanas pedindo que, polo menos, se volvese a un améndoa perimetral.